الكركم يعالج 8 أنواع من الأورام السرطانية

كشفت دراسة حديثة عن وجود مركب كيميائي طبيعي في الكركم غني بمضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة ويلعب دورا مهما في وقف تطور الأورام، الأمر الذي يسهم في علاج ثمانية أنواع من الأورام السرطانية.

ووفقا لـ"ذا صن" الإنجليزية، قال الباحثون من جامعة تمبل في فيلادلفيا، إن الكركم يمنع نقل المواد الغذائية إلى الأورام، كما يمنع موت الخلايا السليمة عن طريق منع الخلايا السرطانية من إطلاق البروتينات الضارة.

وتوصل العلماء إلى قدرة الكركم على وقف نمو ثمانية أنواع من السرطان، هي سرطان الثدي والرئة والدم والمعدة والبنكرياس والأمعاء ونخاع العظام والبروستاتا.

وأوضحوا أنه رغم الكشف الأخير، إلا أنه لم يتم اختباره في تجارب بشرية واسعة النطاق.

ويأمل الباحثون أن يسهم اكتشافهم في إجراء مزيد من الدراسات السريرية على تأثير "الكركم" أمام السرطان.