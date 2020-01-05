تسريب يكشف موعد إعلان "سامسونج" عن الجيل المقبل من "جالكسي إس"

أكد الفيديو الترويجي لحدث "سامسونج" المرتقب الذي - سرب أمس - موعد إعلان الجيل المقبل من هواتف سلسلة "جالكسي إس" الرائدة، إضافة إلى الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي "جالكسي فولد".

وكان يعتقد في البداية أن "سامسونج" تعتزم عقد حدث Unpacked في 18 شباط (فبراير) المقبل، لكن تقريرا حديثا كشف أن الشركة ستعجل في إقامة الحدث ليكون قبل ذلك التاريخ بأسبوع.

وأكد الفيديو الترويجي المسرب للحدث ما كشفه التقرير الذي نشره أحد المواقع المختصة أواخر شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي أن "سامسونج" تعتزم عقد الحدث في 11 شباط / فبراير المقبل.

ومع أسماء الهواتف التي ستعلن خلال الحدث ولم تذكر صراحة في الفيديو، إلا أن الشركة استعاضت عن حرفي a في كلمة "جالكسي" بالإشارة إلى جهازين من خلال استخدام مستطيل ومربع.

يشار إلى أن التسريبات خلال الأشهر الماضية كشفت كثيرا عن مواصفات هاتف "سامسونج" الرائد المقبل، الذي كان يتوقع في البداية أن يحمل اسم "جالكسي إس11"، لكن تسريبات حديثة كشفت أنه سيحمل بدلا من ذلك اسم "جالكسي إس20".

ويعتقد أن المربع في الفيديو الترويجي يشير إلى هاتف "جالكسي إس20" في حين يشير المستطيل إلى الهاتف القابل للطي الذي سيكون شبيها بهاتف "ريزر" الذي أعلنته شركة موتورولا أواخر العام الماضي.

أما عن سبب التعجيل في إعلان الهاتفين، فيعتقد أن "سامسونج" تريد ترك زمن فاصل بين حدثها والمؤتمر العالمي للجوال 2020 الذي سيقام أواخر شهر شباط (فبراير) المقبل في برشلونة الإسبانية، حيث يتوقع أن تعلن عديد من الشركات هواتفها الجديدة.

من جانبها، لم تؤكد "سامسونج" رسميا موعد الحدث، لكن يتوقع أن يعقد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، ومع ذلك، يكشف الفيديو أن الحدث سيبث مباشرة عبر موقع "سامسونج" الإلكتروني.