القاسم: الحكم «نرفزنا»

أكد محمد القاسم رئيس نادي التعاون أن قرارات الحكم الهولندي داني ماكيلي أثرت بشكل واضح في اللاعبين خلال نزال النصر 4 / 5 أمس في كأس السوبر السعودي، ما أدى إلى الخسارة، وقال "الحكم لم يكن موفقا في بعض قراراته ضد التعاون، وحقيقة نحن الموجودين في المدرجات "نرفزنا" فما بالك باللاعبين داخل الملعب؟".

وأشار إلى قرار فك الارتباط مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو جاء في وقته تماما، وقال "هذا التوقيت كان الأفضل لإقالة المدرب، والتعاون سيظهر مع بداية الدور الثاني في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين".