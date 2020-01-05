«منظمة التجارة» والمسؤولية التاريخية



على الرغم من أن حجم التجارة الدولية تضاعف أربع مرات في ربع قرن، وفق "منظمة التجارة العالمية"، إلا أن هذه الأخيرة تواجه تحديات كبيرة، ليست جديدة، بل متجددة. في مقدمتها بالطبع الحراك الذي بات ضروريا من أجل إدخال الإصلاحات اللازمة عليها. هذه الإصلاحات يطالب بها كثير من الدول، أولها الولايات المتحدة بإدارتها الحالية، التي تعتقد أن التجارة الأمريكية تتعرض للظلم، وأنه يتعين على "منظمة التجارة" أن تعيد صياغة كثير من سياساتها ومعاييرها. وقد وصل الأمر أن هددت إدارة الرئيس دونالد ترمب بالانسحاب من المنظمة المذكورة، إذا ما وجدت ذلك ملائما لسياساتها الاقتصادية. والحق، أن مثل هذه المطالبات لا تتوقف عند واشنطن، بل تشمل بعض العواصم الرئيسة الأخرى، التي ترى أنه تجب إعادة بحث الصيغ التجارية الدولية الراهنة، بعد أكثر من ثلاثة عقود على إقرارها.

وكثير من الجهات يرى أن من ضمن التحديات التي تواجه "منظمة التجارة العالمية"، الجانب الخاص بفض المنازعات. وفي العقود الماضية فشلت بالفعل في حل جزء من هذه المنازعات. والدليل على ذلك أنها لم تستطع أن تحتوي الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تحولت لاحقا إلى حرب تجارية حقيقية، أثرت في الطرفين ومعها الساحة الاقتصادية العالمية. ولا بد من التأكيد هنا، أن "منظمة التجارة" هي كيان كونته الدول نفسها، وبالتالي فإن أي حراك نحو إصلاحها ومعها أنظمتها لا بد من أن تتوافق عليه هذه الدول مع بعضها بعضا. باختصار لا يمكن الوصول إلى الهدف الرئيس من هذه الإصلاحات، إذا ما كانت الخلافات أصلا مستعرة بين الأطراف التي ينبغي أن تصنع الإصلاح المشار إليه.

ومن هنا لا بد من التفاهمات، بصرف النظر عن عمق الخلافات. فعلى سبيل المثال، ما إن أعلنت واشنطن أخيرا عن اتفاق تجاري جزئي مع الصين، حتى انفرجت الأوضاع قليلا على الساحة العالمية. فكيف الحال إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي بينهما؟ في النهاية لا بد من التعاون، والاستفادة من أن "منظمة التجارة" قدمت كثيرا الأدوات اللازمة إلى إطلاق التجارة بأعلى سرعة ممكنة، وفتحت المجالات أمام دول تحتاج بالفعل إلى دعم حراكها التجاري ضمن نطاق التنمية المطلوبة. بل أسهمت قوانين التجارة في رفع مستوى الأداء الإنتاجي في دول كان ميؤوسا منها على الصعيد الاقتصادي، ناهيك عن نقل جزء من احتياجاتها المالية من دائرة المساعدات إلى نطاق الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، تبقى الإصلاحات أساسية لأي كيان متعدد الأطراف.

ومن المحاسن التي وفرتها "منظمة التجارة العالمية"، أن ساعدت على خفض التعريفات الجمركية بنسبة 6.4 في المائة. وهذه النقطة على وجه الخصوص، تعد قوة دفع كبرى لحركة التجارة العالمية. كما سهلت قواعد هذه المنظمة الحراك الخاص بميادين السلع والخدمات، وأنتجت نموا كبيرا في أنشطة الأعمال التجارية عبر الحدود. ومع ذلك نعود إلى النقطة الأهم، وهي ضرورة أن تصل هذه المنظمة العالمية المحورية إلى مستوى يتماشى حقا مع المتغيرات على الساحة الدولية ككل، فضلا عن دورها اللازم في حل المنازعات بالطرق الأقل ضررا على جميع الأطراف المعنية. إنها مهمة صعبة في المرحلة المقبلة، وأي فشل سيعيد الأوضاع التجارية على الساحة العالمية إلى ما قبل ظهور "منظمة التجارة" نفسها، أو على الأقل سيشعل حروبا هنا ومعارك تجارية هناك.