خبراء ألمان: التوترات الجيوسياسية تثقل كاهل الاقتصاد العالمي

حذر خبراء اقتصاد بارزون في ألمانيا من أن المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تثقل كاهل الاقتصاد العالمي وتعد عبئا إضافيا على الاقتصاد الألماني.

وبحسب "الألمانية"، أوضح رئيسا معهدي "دي آي دبليو" و"آي إف دبليو" الاقتصاديين البارزين، مارسيل فراتسشر وجابريل فيلبرماير، أن السبب الرئيس في هذا هو اعتماد الشركات الألمانية بشكل كبير على التصدير.

وقال فراتسشر: "في أوقات القلاقل الضخمة هذه، سيكون الصراع في الشرق الأوسط هو آخر شيء يمكن للاقتصاد الألماني أن يتحمله".

وأعرب فيلبرماير عن اعتقاده بأن مثل هذه الأزمات تعزز الاضطراب السياسي، وبالتالي تتحول إلى عامل جديد يثقل كاهل الاقتصاد العالمي، وأضاف: "يحسن بألمانيا في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة أن تقوي مناعتها بتعزيز قوى الديناميكية الاقتصادية".

وانكمش النشاط في قطاع الصناعات التحويلية الألماني المعتمد على التصدير مجددا في كانون الأول (ديسمبر)، مع تسارع معدل تراجع الإنتاج للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، لكن توقعات الإنتاج شهدت ارتفاعا طفيفا.

وانخفض مؤشر ماركت لمديري المشتريات في القطاع الصناعي، الذي يسهم بنحو خمس اقتصاد ألمانيا، إلى 43.7 نقطة في الشهر الماضي من 44.1 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر)، والذي كان أعلى معدل له في 5 أشهر.

وجاءت القراءة النهائية أعلى قليلا من القراءة الأولية البالغة 43.4 نقطة لكنها ظلت دون مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الـ12 على التوالي.

وتأثرت المبيعات في الخارج بأجواء تجارية غير مواتية، ما ركز أغلب القوة الدافعة للنمو الألماني في السوق المحلية وتركها بالتالي منكشفة على مخاطر أي ضعف في سوق العمل.

إلى ذلك، عاود استهلاك الكهرباء في ألمانيا الارتفاع مرة أخرى بعدما سجل تراجعا خلال فترة عطلة الأعياد.

وأوضحت البيانات الصادرة عن مركز أبحاث (أجورا) المعني بالتحول في مجال الطاقة أن استهلاك الكهرباء تراجع بصورة ملحوظة في فترة الأعياد والساعات الأولى من العام الجديد ليصل إلى 43.4 جيجاواط تم استهلاكها في الفترة بين الساعة السادسة والساعة السابعة من صباح أول أيام السنة الجديدة.

وعزا كريستوف بوديفلس، المتحدث باسم المركز السبب في ذلك إلى أن قطاع الصناعة يقلص من استهلاكه للكهرباء على نحو قوي "كما أن قلي إوزة عيد الميلاد لا يحتاج إلى كثير من الكهرباء".

وعاد الاستهلاك إلى الارتفاع مرة أخرى في العام الجديد، حيث وصل إلى 69.6 جيجاواط ظهر أمس الجمعة.

وسجل المركز أدنى استهلاك للكهرباء في ألمانيا العام الماضي في الـ21 من نيسان (أبريل) الماضي، في الساعة الرابعة صباحا بـ40.9 جيجاواط.

في المقابل، سجل المركز أكبر استهلاك للكهرباء في ألمانيا في العام الماضي في الـ23 من كانون الثاني (يناير) الماضي في الساعة الخامسة بعد الظهر بـ82.7 جيجاواط.