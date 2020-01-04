أغنى امرأة في إفريقيا تستبعد احتمال تجميد أصولها في البرتغال

استبعدت إيزابيل دوس سانتوس، أغنى امرأة في إفريقيا وابنة رئيس أنجولا السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس،احتمال قيام أنجولا بمطالبة البرتغال تجميد أصولها.

وقررت محكمة أنجولية الأسبوع الماضي تجميد الأصول المحلية لدوس سانتوس وزوجها سينديكا دوكولو وأحد المديريين التنفيذيين لديها ماريو دا سيلفا.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن المدعي العام يقول إن الأشخاص الثلاثة ابرموا صفقات مع شركات مملوكة للدولة، تسببت في خسارة حكومة أنجولا 1.14 مليار دولار. وقالت دوس سانتوس إن الاتهامات تبدو "وهمية تماما".

وقالت دوس سانتوس لصحيفة "بوبليكو" البرتغالية في ردود كتابية إنه في حين أن أمر المحكمة ليس له تأثير على الاستثمارات خارج أنجولا، فإن أكثر من ملياري يورو (2ر2 مليار دولار) من الأصول في الدولة الإفريقية تخضع لأمر المحكمة.

وتشمل أصول دوس سانتوس في أنجولا حصصا في شركة "يونيتل" للاتصالات اللاسلكية وبنك "بانكو بي اي سي" وبنك "بانكو دي فومنتو أنجولا". وفي البرتغال تمتلك دوس سانتوس حصصا غير مباشرة في شركات تشمل شركة النفط" جالب انيرجيا إس جي بي إس ، إس أيه" وشبكة التليفزيون "إن أو إس إس جي بي إس، إس أيه".