زيادة طفيفة في إيرادات قناة السويس خلال 2019

أعلنت هيئة قناة السويس في بيان اليوم السبت أن الإيرادات سجلت زيادة طفيفة إلى 5.8 مليار دولار في 2019 مقارنة مع 5.7 مليار في 2018.

وأضاف البيان أن قناة السويس أبقت على رسوم العبور دون تغيير لجميع السفن في 2020 باستثناء سفن الصب الجاف وناقلات غاز البترول المسال التي ارتفعت رسوم مرورها خمسة بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وقناة السويس هي أسرع ممر ملاحي لحركة النقل بين أوروبا وآسيا وأحد المصادر الأساسية للعملة الأجنبية للحكومة المصرية.