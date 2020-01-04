فرار أكثر من 400 ألف شخص جراء الفيضانات في إندونيسيا

قالت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا إن أكثر من 400 ألف شخص، معظمهم من منطقة بيكاسي شرق العاصمة جاكرتا، فروا من منازلهم بسبب الفيضانات المستمرة منذ أيام والتي أودت بحياة 43 شخصا.

وأفادت وكالة (بلومبرج) للأنباء بأن منطقة جاكرتا الكبرى تعرضت لأمطار هي الأكثر غزارة في 24 عاما في أول أيام العام الجديد، حيث بدأت المياه تغمر أجزاء من جاكرتا والمناطق المجاورة يوم الأربعاء بعد 18 ساعة من هطول أمطار غزيرة غمرت مياهها المنازل وجرفت السيارات.

وأوضحت وكالة التخفيف من الكوارث أن 17 شخصا غرقوا بينما لقي 12 شخصا حتفهم بسبب الانهيارات الأرضية. وأوضحت الوكالة أن حصيلة الضحايا التي تضم 43 ضحية تشمل شخصا مفقودا.

وبحلول الجمعة تراجعت مياه الفيضانات إلى حد كبير في العاصمة، لكن المسؤولين يحذرون من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة حتى 10 يناير.

وتقول السلطات إن هطول الامطار الذي بدأ عشية رأس السنة الميلادية الجديدة هو الأسوأ منذ عقدين، مما تسبب في فيضان الأنهار ووصول مياه الفيضانات إلى المناطق السكنية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

يشار إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية أمر شائع في إندونيسيا خلال موسم الأمطار.