ضمان التعليم الشامل لذوي الإعاقة «2 من 2»



ساعد مشروع في فيتنام على تدريب ما يزيد على 50 من البالغين الصم، للعمل موجهين للأطفال الصم في مرحلة ما قبل المدرسة. وبات نحو 200 معلم سمعي يتقنون استخدام لغة الإشارة. ومكن هذا المشروع أيضا أكثر من 50 شخصا من العمل ميسرين في مجال الاتصالات، أو مترجمين يستخدمون لغة الإشارة.

وفي غينيا، يعالج البنك الدولي إدراج الإعاقة عبر المشاورات حول المشاريع المختلفة والمشاركة في إصلاح المناهج الدراسية ووضع مؤشرات واضحة للمتابعة.

وأنشأ البنك الدولي أخيرا صندوقا استئمانيا لدعم التعليم الشامل لذوي الإعاقة في إفريقيا بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وفي ظل التحاق أقل من 10 في المائة من الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس في إفريقيا، يسعى الصندوق الاستئماني، الذي يبلغ حجمه ثلاثة ملايين دولار إلى تعزيز فرص التعليم للأطفال ذوي الإعاقة، وذلك عن طريق بناء المعارف والقدرات في جميع أنحاء المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمثلة المذكورة ما هي إلا أمثلة قليلة للدلالة على المشاريع والمبادرات المتزايدة للبنك الدولي، التي تركز على تعزيز التعليم الشامل لذوي الإعاقة. ومن بين أولويات البنك خلال الأعوام المقبلة، بناء قاعدة معرفية قوية للمبادرات الناجحة مع مساعدة البلدان أيضا على وضع استراتيجيات للتعليم الشامل وتنفيذها.

وبصفته إحدى المنظمات الرائدة في مسألة إدراج الإعاقة في التنمية، يشارك البنك الدولي بنشاط في التجمعات المهمة مثل الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعقودة في الأمم المتحدة في نيويورك. إضافة إلى أن "البنك" يستضيف فعاليات جانبية ويشارك في مجموعة من المناقشات المتعلقة بإدراج الإعاقة كالتكنولوجيات المبتكرة وبيانات الإعاقة والتقرير الرئيس المقبل للأمم المتحدة حول الإعاقة والتنمية.

تخيل مجتمعا يتيح فرص التعليم لجميع الأطفال، لتمكينهم من إيجاد القيم وإثراء الحياة.. عالم يحظى فيه جميع الأطفال سويا بالتعليم ويقدرون قدرات بعضهم بعضا، عالم تشهد فيه حياة الأطفال ذوي الإعاقة تغييرا جذريا بفضل التعليم الجيد.

ويمكننا معا أن نحول رؤية التعليم للجميع إلى واقع، كما ورد نصها في الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الجزء المهم المتعلق بمسألة إدراج الإعاقة.