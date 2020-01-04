«نمو» تنهي الأسبوع على تراجع 1.9 %

أنهت السوق الموازية "نمو" الأسبوع على تراجع 134 نقطة بنسبة 1.9 في المائة.
وكانت السوق قد افتتحت الأسبوع عند 7014 نقطة، إذ بلغت أعلى نقطة عند 7205 نقاط رابحة 2.7 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 6739 نقطة متراجعة 3.9 في المائة. وتراجعت قيم التداول 50 في المائة بنحو 36 مليون ريال لتصل إلى 35 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 61 في المائة بنحو مليون سهم لتصل إلى 655 ألف سهم، أما الصفقات فتراجعت 29 في المائة بنحو 1.5 ألف صفقة لتصل إلى 3.6 ألف صفقة.
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