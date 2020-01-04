أجور المديرين التنفيذيين في كندا تعادل 227 مرة ما يجنيه الموظفون العاديون

قال تقرير إن أجور المديرين التنفيذيين في 100 شركة في كندا يتقاضون أجرا أكثر بـ227 مرة من مدخول موظف عادي في 2018 وهو مستوى قياسي على ما جاء في تقرير سنوي.

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن "المركز الكندي للسياسات البديلة" سي سي بي أيه، بكلام آخر، كان أعلى المديرين التنفيذيين قد جنى عند حلول الساعة 10:09 صباحا في الثاني من كانون الثاني (يناير)، أموالا موازية لمجموع ما يجنيه عامل كندي عادي طوال العام"، مضيفا "هذه أبكر فترة مسجلة منذ بدأنا نرصد هذه الأرقام قبل 13 عاما".

وبين عامي 2008 و2018، ارتفعت أجور المديرين التنفيذيين المائة الأعلى أجرا بنسبة 61 في المائة مقارنة بالموظف العادي الذي ارتفع أجره 24 في المائة فقط وهي نسبة موازية تقريبا لمعدل التضخم على ما أشار التقرير.

وبين 2017 و2018، ارتفعت أجور المديرين التنفيذيين 18 في المائة في مقابل 2.6 في المائة للعامل العادي.

وقال معد التقرير ديفيد ماكدونالد بحسب "الفرنسية" "يستمر تركز الثروات في القمة بينما الأجور العادية بالكاد تجاري التضخم". وبشكل وسطي كسب كبار المديرين التنفيذيين 11.8 مليون دولار كندي (تسعة ملايين دولار) في 2018، في مقابل 52 ألفا للكندي العادي.

وأتى 79 في المائة من أجر المديرين التنفيذيين على شكل علاوات مرتبطة بسعر أسهم الشركة.

وفي عام 2018 كانت أربع نساء فقط ضمن أغنى المديرين التنفيذيين في كندا مقارنة بثلاث نساء في العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن المديرين التنفيذيين يحصلون على علاوات جيدة حتى عندما تتكبد شركاتهم الخسائر.