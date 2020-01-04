تمهيدا لتعميمها .. تطبيق تسعيرة حجز مواعيد الشاحنات في «ميناء الدمام»

بدأ فعليا أمس تطبيق تسعيرة حجز مواعيد الشاحنات مسبقا في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، قبل تعميمها لاحقا على الموانئ السعودية.

تستهدف خدمة حجز مواعيد الشاحنات في الموانئ السعودية، رفع مستوى الكفاءة وزيادة إنتاجية الطاقة الاستيعابية للشاحنات داخل الموانئ بشكل عام.

ومن المقرر تعميم تطبيق النظام الموحد لحجز مواعيد الشاحنات تدريجيا على منافذ المملكة بهدف انسيابية أكبر في قطاعي الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة البضائع من المنافذ والموانئ السعودية وإليها، كما يزيد من انسيابية حركة الشاحنات وتنظيم دخولها وخروجها بشكل سلس وآمن، ويرفع كذلك من إنتاجية التحميل لدى المشغلين في الموانئ وينظم الشاحنات عند مداخل المدن، إضافة إلى رقمنة تعاملات الدخول والخروج من المنافذ والموانئ.

وتعد خدمة إدارة الشاحنات ضمن الخدمات المقدمة عبر منصة "فسح" الإلكترونية، في إطار دعم برامج التحول الرقمي للمملكة، حيث تعمل الخدمة على إعادة هندسة الإجراءات، ورقمنتها إلكترونيا، وتعزيز القدرة التنافسية للمنافذ، ورفع مستوى الرقابة فيها، وتقليل تكاليف الوقت والجهد عن طريق المعاملات إلكترونيا، بدلا من المعاملات الورقية، إضافة إلى تطبيق الحلول التقنية وتتبع الشاحنات من المنافذ وإليها وتطبيق البوابات الإلكترونية في المنافذ.