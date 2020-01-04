فشل اتفاق الأسعار يعرقل شحنات الخام الروسي إلى بيلاروس

أوقفت روسيا صادرات النفط أمس إلى بيلاروس المجاورة، بعد فشل جهود الاتفاق على الأسعار.

وأفادت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية نقلا عن شركة النفط الرسمية البيلاروسية "بيلنيفتخيم" بأن الأخيرة تعمل حاليا على عقود مع "مصادر مختلفة".

وانقضت مدة العقد السابق مع روسيا في 31 كانون الأول (ديسمبر)، ونظرا إلى صعوبة المحادثات، أمر رئيس بيلاروس أليكسندر لوكاشينكو بلاده بالتفكير في شحنات نفط من مصادر أخرى بما في ذلك استخدام القطارات لنقل النفط من المدن الساحلية المطلة على بحر البلطيق.

وذكرت شركة خطوط أنابيب النفط الروسية "ترانسنفت" أن صادرات النفط الروسية إلى الدول الأوروبية غرب بيلاروس لا تتأثر بوقف صادرات النفط الموجه إلى السوق البيلاروسية.

وأفاد متحدث باسم "ترانسنفت" لوكالة أنباء "انترفاكس" الروسية بأنه سيستمر نقل الشحنات الموجه إلى الدول ما بعد بيلاروس عبر روسيا.

وأشارت شركة "بيلنيفتخيم" إلى أن احتياطي بيلاروس كاف حتى منتصف الشهر، ومن غير المتوقع حدوث نقص في محطات الوقود.

والتقى لوكاشينكو أخيرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة مرات لمناقشة مسألة شحنات الطاقة، وتسعى بيلاروس إلى شراء ما بين 24 إلى 25 مليون طن من النفط من روسيا العام الجاري، لكن الدولتين الجارتين لم تستطيعا حتى الآن الاتفاق على سعر.

وارتفع إنتاج روسيا من النفط والمتكثفات النفطية خلال العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، رغم خفض إنتاجها وفقا لاتفاق تجمع "أوبك+".

وأشارت وكالة "بلومبيرج"، إلى أن استمرار ارتفاع إنتاج النفط في روسيا للعام الـ11 على التوالي، يؤكد حقيقة تعاون روسيا من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من أجل استقرار السوق العالمية.

وأضافت أنه "رغم أن روسيا كانت واحدة من مهندسي الاتفاق الأصلي لخفض إنتاج دول "أوبك" والدول الحليفة من خارج المنظمة في إطار تحالف "أوبك+" في 2016، فإنها لا تلتزم بحصتها الإنتاجية بصورة دائمة".

وبلغ إنتاج روسيا من النفط خلال العام الماضي 560.2 مليون طن بزيادة نسبتها 0.8 في المائة عن العام السابق، وفقا للبيانات الأولية لوزارة الطاقة الروسية، وتعادل هذه الكمية نحو 11.25 مليون برميل يوميا بحسب تقديرات وكالة "بلومبيرج".





ووصل إنتاج روسيا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في 1987 في عهد الاتحاد السوفياتي، وكان 11.416 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات شركة النفط البريطانية بريتش بتروليوم "بي.بي".

وتعهدت روسيا وفقا لاتفاق "أوبك+" بخفض إنتاجها بمقدار 228 ألف برميل يوميا اعتبارا من تشرين الأول (أكتوبر) 2018 مقارنة بإنتاجها الأساسي البالغ 11.418 مليون برميل يوميا، وتقرر زيادة حجم الخفض اعتبارا من الشهر الحالي من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا.