الصين تنفي وقف التعاون بين بورصتي شنغهاي ولندن

نفت هيئة سوق المال الصينية أمس التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن توقف التعاون بين بورصتي شنغهاي ولندن للأوراق المالية، مضيفة أن العلاقة بين البورصتين طبيعية منذ حزيران (يونيو) الماضي.

وبحسب "الألمانية"، أفاد شانج ديبينج المتحدث باسم هيئة سوق المال الصينية أن الهيئة لاحظت تأجيل بعض الشركات لإصدار شهادات إيداع عالمية في البورصتين، وأنها تحترم حرية هذه الشركات في اختيار توقيتات الطرح، وفقا لاحتياجاتها المالية وأحوال السوق.

وأضاف المتحدث أن تعاون بورصتي شنغهاي ولندن يمثل "مبادرة مهمة في الانفتاح المالي للصين، كما أنه أساسي في توسيع حركة الاستثمار العابر للحدود وقنوات التمويل الثنائية .. منذ حزيران (يونيو) 2019 التعاون يسير بشكل طبيعي".

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، في وقت سابق عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الحكومة الصينية أوقفت بشكل مؤقت برنامج التعاون بين بورصتي شنغهاي ولندن لأسباب سياسية. وذكر أحد المصادر أن موقف بريطانيا من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج كان أحد أسباب هذا القرار.

ويسمح التعاون بين بورصتي شنغهاي ولندن للشركات المسجلة في إحدى البورصتين طرح أسهم في البورصة الأخرى، حتى الآن استفادت شركة واحدة مسجلة في البورصة الصينية من التعاون وطرحت أسهما في بورصة لندن، في حين لم تطرح أي شركة مسجلة في لندن، أسهما في بورصة شنغهاي.

ونبقى في الصين، ولكن في سياق مختلف، حيث خفضت شركة تسلا الأمريكية سعر سياراتها السيدان من الطراز 3 المصنعة في الصين 16 في المائة إلى 299 ألفا و50 يوانا (42 ألفا و919 دولارا)، بعد تلقي الدعم الصيني الموجه للسيارات الكهربائية، حسبما ذكرت الشركة في موقعها الصيني على الإنترنت.

ويأتي الخفض جزئيا بفضل دعم قدره 24 ألفا و750 يوانا من سعر سابق كان يبلغ 355 ألفا و800 يوان، وهو في إطار تعديلات تجريها "تسلا" لسياسة المبيعات في الصين، تشمل تغيير أسعار ملحقات السيارة وتجهيزات الشحن المنزلي للبطارية.

وتعتزم "تسلا" بدء التسليم العام للسيارة، المنتجة بمصنعها في شنغهاي، الذي تكلف ملياري دولار، في السابع من الشهر الجاري.

وكان 15 موظفا في "تسلا" اشتروا السيارة هم أول من يتسلمها يوم الإثنين الماضي بعد أن خرجت أول الطرز المصنعة في الصين من خط الإنتاج في تشرين الأول (أكتوبر).

وتجيء التسليمات بعد عام من بدء تشييد مصنع "تسلا" الوحيد خارج الولايات المتحدة، وفي وقت سابق، ذكرت "تسلا" أن 30 في المائة من سلسلة إمداداتها في الصين محلية، ما يعني شحن بعض مكونات السيارات من الخارج.

وترغب الشركة في أن تصبح سلسلة الإمدادات صينية بالكامل في نهاية 2020، ويقول مسؤولون تنفيذيون في "تسلا" إن الشركة تعتزم تسريع تسليمات الطراز 3 وستضاعف عدد مراكز الخدمة ومحطات الشحن السريع في الصين في 2020.

وبحسب المسؤولين التنفيذيين، حقق المصنع هدف إنتاج ألف وحدة أسبوعيا، بما يعادل نحو 280 سيارة في اليوم، معتبرين أن مبيعات السيارة السيدان المصنعة في الصين "جيدة جدا" حتى الآن.