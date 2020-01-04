سوق الأسهم تترقب محفزات داخلية ومزيدا من تدفقات الاستثمارات الأجنبية

توقع محللون أن تشهد سوق الأسهم السعودية تدفقات أكبر للاستثمارات الأجنبية، وسط ترقب لمحفزات داخلية خلال الفترة المقبلة.
وقالوا لـ"الاقتصادية"، "إن استمرار ارتفاع المؤشر يرتبط بمزيد من الأخبار الإيجابية". وأكد فيصل القحطاني محلل سوق الأسهم أن مؤشر سوق الأسهم السعودية يترقب محفزات خلال الفترة المقبلة، حيث ستلعب تلك العوامل دورا في كسر الأداء العرضي ليكمل الموجة الصاعدة في ظل المعطيات الإيجابية الداخلية".
وذكر أن مؤشر السوق حقق قمما عالية بعد عدة موجات من الارتفاع والانخفاض، مشيرا إلى أن استمرار ارتفاع المؤشر يرتبط بمزيد من الأخبار الإيجابية.
بدوره، توقع سراج الحارثي محلل سوق الأسهم، أن تشهد السوق تدفقات أكبر للاستثمارات الأجنبية وهو ما سيرفع من إيجابيات المؤشر، الأمر الذي يدفعه إلى مزيد من الصعود، مبينا أن السوق تستعد لضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الوضع الاقتصادي العالمي يعطي إشارات إيجابية لاتجاه السوق، كما أن نتائج شركات قطاع الطاقة والبتروكيماويات والمصارف لها دور كبير في ارتفاع مؤشر سوق الأسهم.
من جهته، قال ماجد السالم محلل سوق الأسهم، "إنه في ظل المعطيات سيحقق صانعو السوق أرباحا كبيرة بعد زيادة الفرص الاستثمارية وارتفاع الثقة والتفاؤل الذي طغى على أداء المستثمرين والمتداولين في السوق".
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