تأملات في آفاق قطاع التكنولوجيا عام 2020

نقدم للقارئ هنا مجموعة من الأخبار الحصرية، بما في ذلك خرق أمني كبير في تطبيق واتساب، وخروج المصمم جوني آيف من شركة أبل، وبلوغ شركة جوجل حد الهيمنة في عالم الكم. كان هذا أيضا هو العام الذي أطلقت فيه شركة سامسونج هاتفا مطويا معطوبا، وحاولت فيه شركة فيسبوك إطلاق عملة جديدة، وغادر جاك ما شركة علي بابا، ولم تظهر حرب التكنولوجيا الأمريكية الصينية أي علامات على التراجع، وكان على محطة كنجز كروس King's Cross في لندن التراجع عن استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه، واستمرار اقتصاد البيانات ليكون مصدر قلق كبير.



إليكم ما يتطلع إليه مراسلو التكنولوجيا في عام 2020.



منظور ريتشارد ووترز رئيس مكتب الساحل الغربي في "ف. ت"

يرى تقدما بطيئا في الذكاء الاصطناعي، وتجدد الاهتمام بـ"البلوكتشين"، وعاما آخر من الهجمات على شركة فيسبوك.

العام المقبل لن يجلب معه شتاء تاما للذكاء الاصطناعي – حيث الشتاء هو الاسم الذي يطلق على الأوقات التي يفقد فيها الذكاء الاصطناعي حظوته - لكن سيكون الجو باردا بالتأكيد وتشوبه قرصات لاذعة.

بعد كل الوعود، فإن قيود التعلم العميق ستلوح في الأفق بشكل كبير، في الوقت الذي تكتشف فيه الشركات مدى صعوبة الحصول على نتائج من بياناتها.

سيكون هناك مثال واحد رفيع المستوى على الأقل لشركة تضع إيمانا كبيرا في خوارزمية ذكية، مع نتائج محرجة.

من ناحية أخرى، ستعود إلى الحظوة تكنولوجيا أخرى تمت الطنطنة لها كثيرا، وهي "البلوكتشين".

ستحصل العملات المشفرة على ختم رسمي للموافقة في الوقت الذي تتبع فيه البنوك المركزية الأخرى الصين، في سعيها إلى إصدار عملات رقمية. وعلى الرغم من أن التطبيقات التي تعمل خلف الكواليس "في سلاسل التوريد ووظائف المكاتب الخلفية للمصارف" ستحقق تقدما ثابتا، وإن لم يكن مذهلا، فإن التطبيق الناجح في السوق الاستهلاكية، سيبرز إمكانات جيل جديد من الأسواق الإلكترونية اللامركزية.

مرحلة المضاربات الجامحة في العملات المشفرة لا تزال أمامها مسافة أطول لتقطعها: من المحتمل أنسنة أخرى من التقلبات الجامحة ترفع سعر "بيتكوين" إلى 30 ألف دولار، فيما يمكن أن ينحدر إلى ألف دولار.

في الوقت نفسه، وحيث إن هناك انتخابات أمريكية في أواخر العام، ستقضي شركة فيسبوك عاما آخر تكون هدفا آخر ينقض عليه الجميع "حسنا، هذا أمر يسهل توقعه". نظرا إلى وقوع مارك زوكربيرج بين متعصبي حرية التعبير وخصوم الأخبار المزيفة، سيظل يبدو في موقع غير مريح وهو يحاول ويفشل في الإتيان بحجة منطقية ذات مصداقية، تفسر السبب في عدم قيام شركة فيسبوك بإجراء تغييرات أعمق على خدماتها.

عندما يستقر الغبار ويكتب تاريخ انتخابات عام 2020، سيكون هناك اتفاق على أن قناة فوكس نيوز، بذلت جهودا لتعزيز الانقسام الحزبي أكثر من أي شبكة اجتماعية على الإنترنت.



منظور يوان يانج مراسل "فاينانشال تايمز" للتكنولوجيا في بكين

مزيد من الخلافات بين واشنطن وبكين، وأن تصبح حماية البيانات أولوية بالنسبة إلى الصين، مع تسريب واحد محرج، على الأقل.

المعركة بين الولايات المتحدة والصين حول التكنولوجيا ستزداد قوة. شركة تكنولوجيا صينية كبيرة - على الأرجح هي بايت دانس ByteDanc، صانعة تطبيق الفيديو تيك تيك TikTok واسع الانتشار على الإنترنت – ستتعرض لقيود من جانب الولايات المتحدة، وستصبح بكين أكثر تشددا مع الشركات الأمريكية في المقابل.

وبينما تحاول شركات التكنولوجيا في الصين أن تفطم نفسها عن سلسلة التوريد الأمريكية، ستكون هناك إعلانات براقة عن تصميمات جديدة صينية الصنع.

ما سيكون مثيرا للاهتمام هو دور الشركات الأمريكية مثل كوالكوم، أو مشاريع الأبحاث تنشأ في الولايات المتحدة مثل RISC-V في مساعدة الشركات الصينية على تحقيق أهدافها. لمجرد أنها شركات أمريكية لا يعني أنها تريد السير في عملية الانفصال التي تريدها الحكومة الأمريكية - لا يزال لديها كثير من الأعمال في الصين. سيظل الباحثون أيضا راغبين في التعاون عبر الحدود.

بدلا من الاستثمار في الولايات المتحدة، ستوسع شركات علي بابا وتنسنت وبايت دانس استثماراتها في أوروبا. وبدلا من جمع الأموال في أسواق الأسهم الأمريكية، ستدرج مجموعة من الشركات الناشئة أنفسها في بورصة جديدة شبيهة ببورصة ناسداك، اسمها ستار بورد Star Board.

تريد الحكومة من أفضل شركاتها أن تدرج في الصين، وستخفف اللوائح من أجل المساعدة على ذلك، وكذلك ستضغط على الشركات خلف الكواليس.

الاكتتاب العام الأولي الذي تأخر كثيرا لشركة آنت فايننشيال سيظهر أخيرا في هونج كونج أو البر الرئيس أو كليهما.

سيصبح أمان البيانات مشكلة حتى أكثر سخونة من قبل في الصين. خلال العامين الماضيين، بذلت بكين جهودا كبيرة لتحسين الأمن السيبراني، خوفا من أن تقع بيانات المواطنين في أيدي أعداء أجانب.

في العام المقبل، ستضع الحكومة مسودة قانونين لحماية البيانات الشخصية وأمن البيانات. كان آخر ما فعلته هذا العام هو التوبيخ العلني للشركات التي كانت تشفط كثيرا من البيانات فوق الحد باستخدام تطبيقاتها.

في عام 2020، ستكون هناك عقوبات أكثر صرامة على حماية البيانات الضعيفة، مع حصول أحد عمالقة التكنولوجيا على غرامة كبيرة لإعطاء الآخرين درسا. على الرغم من هذه الجهود، سيكون هناك أيضا عدد من تسريبات البيانات الرئيسة التي ستكون محرجة للحكومة. تعمل الحكومات المحلية في الصين على عجل على بناء أنظمة مراقبة تتعقب مواقع المواطنين ثانية بثانية، بمساعدة كاميرات التعرف على الوجه وأجهزة تتبع الهواتف المحمولة، ويجب تخزين كل هذه البيانات في مكان ما. سينتهي الأمر ببعضها في قواعد بيانات غير مضمونة يستطيع التنقيب فيها أي شخص لديه اتصال بالإنترنت.

عندما يصادف الباحثون والصحافيون قواعد البيانات هذه، فإنها توفر فرصة رائعة للتطفل على أعمال الدولة البوليسية في الصين.



منظور تيم برادشو مراسل التكنولوجيا العالمية في "فاينانشيال تايمز"

هناك جهاز آيفون من الجيل الخامس للإنترنت، وسماعات رأس أكثر ذكاء، أو بعث أو موت منصات الألعاب الجديدة.

تبين أن التنبؤ بشأن أداة واحدة فقط هو المهم حقا على مدار الأعوام العشرة الماضية: الهاتف الذكي سيظل مسيطرا.

وصول جهاز آيفون يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس من الإنترنت ونشر شبكات لا سلكية أسرع على نطاق أوسع في عام 2020، يمكن أن يحفز موجة أكبر من تحديثات الهواتف على مدار العام المقبل.

قد يكون نشر الجيل الخامس تدريجيا أكثر منه ثوريا، لكن إضافة الجيل الرابع إلى الأجهزة التي تعمل بالأندرويد، التي بدأت في 2010 وهاتف آيفون 5 في 2012، هي التي سمحت للهواتف الذكية بتحقيق إمكاناتها على مدار العقد الماضي.

على الأقل، ستجلب تكنولوجيا الجيل الخامس للهواتف الذكية مزيدا من الألعاب ومزيدا من الفيديو - ومزيدا من القلق بشأن السرعة التي سنحرق بها كمية البيانات المسموح لنا باستخدامها في هواتفنا الجوالة.

وفي حين أنه لا يزال من الصعب تخيل أن أي شيء يمكن أن يفصل بين أعيننا وإبهامنا عن حواسيب الجيب الفائقة، فإن وادي السيليكون لديه خطط بشأن آذاننا.

النجاح الفائق الذي حققته سماعات أيربودز AirPods من شركة أبل خلال الـ18 شهرا الماضية، يعني أن سماعات الأذن اللاسلكية قد حلت محل الساعات الذكية كمحور جديد من الأجهزة، التي "يمكن ارتداؤها" في هذه الصناعة.

تقدر مجموعة آي دي سي للأبحاث IDC أن مبيعات ما يطلق عليه "أجهزة الأذن" بلغت 139.4 مليون وحدة في عام 2019 "أي ضعف عدد الساعات الذكية التي بيعت خلال العام"، حيث من المتوقع وصول الشحنات إلى 273.7 مليون وحدة بحلول عام 2023.

في عام 2020، نتوقع أن تزيد شركات أمازون وجوجل وسامسونج، جهودها لتحويل سماعات الرأس إلى منصة لأجهزة المساعد الافتراضي المتنافسة التي تنتجها، في حين تتكاثر النسخ المقلدة عن "أيربودز" في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في كانون الثاني (يناير) الجاري.

مع نهاية عام 2020، ستبدأ دورة جديدة من الدعايات الطنانة لألعاب الفيديو، حيث تعمل شركتا سوني ومايكروسوفت على إعداد لوحات التحكم الخاصة بالجيل المقبل للأعياد. ستقدم المنتجات المتوقعة، طريقة أكثر ديناميكية وطبيعية لإبعاد الضوء عن كائنات اللعبة والبيئات الداخلية؟

مع استعداد شركة مايكروسوفت أيضا لإطلاق خدمة الألعاب السحابية للتنافس مع ستاديا Stadia من شركة جوجل، والشعبية المستمرة لألعاب متعددة اللاعبين عبر المنصات مثل لعبة فورتنايت Fortnite، ربما يكون عام 2020 هو العام الذي يبدأ فيه تحقق التنبؤ الذي صدر خلال العقد الماضي، الذي شابه في كثير من الأحيان تفاؤل فوق الحد – أي وفاة وحدة التحكم.