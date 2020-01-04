رغم انخفاض وتيرة النمو .. الأسهم السعودية تواصل ارتفاعاتها بسيولة 19.3 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الخامس على التوالي لتغلق عند 8397 نقطة رابحة 43 نقطة بنسبة 0.5 في المائة. بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" بنقطة بنسبة 0.08 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 11 في المائة بنحو 2.5 مليار ريال لتصل إلى 19.3 مليار ريال.

في حين انخفضت وتيرة النمو مع تراجع نشاط السوق وبقيت تداولات الأسبوع الجاري داخل نطاق الأسبوع السابق ليظهر ضعف الاتجاه الصاعد الذي يأتي في ظل ترقب المتعاملين نتائج الشركات والتوزيعات النقدية ومعطيات تحدد اتجاهاتهم في بداية العام الجديد.

وستواجه السوق مقاومة عند مستويات 8450 نقطة بينما الدعم عند 8320 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 8353 نقطة، حيث حقق أعلى مستوى عند 8423 نقطة بمكاسب 0.84 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8323 نقطة فاقدا 0.35 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 8397 نقطة رابحا 43 نقطة بنسبة 0.5 في المائة. وتراجعت قيم التداول 11 في المائة بنحو 2.5 مليار ريال لتصل إلى 19.3 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة انخفضت 17 في المائة بنحو 168 مليون سهم لتصل إلى 803 ملايين سهم متداول، بينما الصفقات تراجعت 5 في المائة لتصل إلى 852 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 0.53 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 0.47 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.44 في المائة.

تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 8.04 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 4.59 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 3.38 في المائة.

كان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 4.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 18 في المائة بقيمة 3.5 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 13 في المائة بقيمة 2.6 مليار ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "الكابلات السعودية" بنسبة 33 في المائة ليغلق عند 22.44 ريال، يليه "الشرقية للتنمية" بنسبة 23 في المائة ليغلق عند 54.60 ريال، وحل ثالثا "مجموعة السريع" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 34.35 ريال.

وتصدر المتراجعة "العربي" بنسبة 3.5 في المائة، ليغلق عند 27 ريالا يليه "العقارية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 13.50 ريال، وحل ثالثا "نماء للكيماويات" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 23.58 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أرامكو" بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 1.2 مليار ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية