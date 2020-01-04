حصاد العقد: 10 أعوام من الهزات وهشاشة الأسواق

فيما يلي اختيار فايننشال تايمز لبعض أهم اللحظات والموضوعات التي تعطينا صورة عن عقد غير مؤكد وهش للأسواق.



عقد من العيش السلبي

عندما انقضت شركة بلاك روك على ذراع إدارة الأصول في بنك باركليز في عام 2009، اعتقد البعض أن سعرها البالغ 13.5 مليار دولار كان مفرطا، وشكوا في إمكانية استمرار معدل نمو أعمال صندوق آي شيرز iShares المتداول في البورصة. اليوم يبدو ذلك وكأنه كان بمنزلة سرقة العقد.

نمت صناعة الصناديق المدرجة في بشكل كبير من حيث الحجم والاتساع والتعقيد في الأعوام الأخيرة. في نهاية عام 2009، كان هناك ما يزيد قليلا على تريليون دولار في صناديق الاستثمار المتداولة. اليوم هناك نحو ستة تريليونات دولار.

لا يشعر الجميع بسعادة غامرة. قال بول سينجر، مؤسس شركة إليوت مانجمنت، أحد أكبر صناديق التحوط في العالم، في رسالة موجهة إلى المستثمرين في عام 2016: "الاستثمار السلبي في خطر التهام الرأسمالية. الأمر الذي كان فكرة ذكية في بدايتها تضخم ليصبح فقاعة مدمرة لرأسمالية السوق الحرة".

روبن ويجلزويرث



مايو 2010: الانهيار الخاطف

" الانهيار الخاطف" للسوق الأمريكية في 6 أيار (مايو) 2010 استمر لمدة 20 دقيقة فقط، لكنه أوضح للمستثمرين والمنظمين الساذجين، كيف تغلغل التشغيل الآلي عالم التداول تماما دون أن يلاحظوا ذلك.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي نحو 9 في المائة خلال أقل من خمس دقائق - واحدة من أكبر حوادث الانهيار في تاريخ "وول ستريت". قاطع الدائرة الآلي أوقف الانهيار وأعطى البشر فرصة لتدارك الموضوع.

في أعقاب ذلك، الجهات التنظيمية التي أصابها الذهول كثفت تركيزها على الروابط مترامية الأطراف بين أسواق الأسهم والعقود الآجلة.

بالنسبة إلى كثير من المستثمرين، كان هذا هو التحذير الأول لمجموعة جديدة من الجهات الفاعلة في السوق: متداولو التردد العالي.

ألقى تقرير رسمي باللوم على تداول للعقود الآجلة بقيمة 4.1 مليار دولار من مدير صندوق في كانساس.

بعد ستة أعوام، أقر تاجر وحيد في لندن، "كلب الصيد هاونسلو"، بأنه مذنب في تهم جنائية تتهمه بأنه لعب دورا مؤثرا في ذلك اليوم من خلال التلاعب في العقود الآجلة.

فيليب ستافورد



2010 - 2015: الأزمة اليونانية

عندما كشفت اليونان في أواخر عام 2009 أن عجز ميزانيتها كان أكثر من ضعف حجم تقديراتها السابقة، تبين أن هذه هي أول هزة في أزمة بلغ من حدتها أنها هددت نسيج منطقة العملة الموحدة لأعوام.

فشلت سلسلة من مؤتمرات القمة الهادفة إلى حل المشكلات المالية في اليونان، في وقف العاصفة التي غمرت أيرلندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا، وهددت بإغراق الاقتصاد العالمي مرة أخرى في الركود.

تم إجبار عدد من البلدان على قبول عمليات إنقاذ مالي مهين، واضطرت اليونان إلى إعادة هيكلة 200 مليار يورو من ديونها - أكبر إفلاس سيادي في التاريخ - وعانت من كساد اقتصادي شنيع. بحلول نهاية عام 2019، تم إعادة تأهيل البلد أخيرا في أسواق الديون.

روبن ويجلزويرث



يوليو 2012: فعل "كل ما يلزم"

عندما صعد ماريو دراجي إلى مسرح في لندن، كانت أزمة ديون منطقة اليورو تهدد بالخروج عن السيطرة. بكلمات ثلاث: فعل "كل ما يلزم" - يمكن القول إنه منع كتلة العملة من الانهيار.

وعد رئيس البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على اليورو، أدى إلى استعادة الثقة بسرعة في أسواق السندات في المنطقة. بدأت تكاليف الاقتراض المؤلمة في الانخفاض الذي استمر، مع انقطاع قصير فقط، حتى يومنا هذا.

محاولات البنك المركزي الأوروبي اللاحقة لتحفيز النمو والتضخم لها سجل أكثر تقلبا بكثير، لكن حقيقة أن احتمال مغادرة بلد ما لمنطقة اليورو اليوم، نادرا ما تخطر على بال المستثمرين يمكن إرجاعها إلى تلك الكلمات الثلاث.

تومي ستوبينجتون



أغسطس 2012: أسعار الذرة وفول الصويا

انتشرت المخاوف من نقص الغذاء في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية في عام 2012، بعد أن تدمرت المحاصيل بفعل أسوأ موجة جفاف في الولايات المتحدة منذ 50 عاما.

تراجعت المحاصيل في الحقول، حيث شهدت الولايات المتحدة أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، وحيث إن أسعار السلعتين الأساسيتين تستخدمان أساسا في تغذية الماشية، تجاوزت الأسعار في ذروة أزمة الغذاء في 2007 - 2008.

سجلت الذرة سعرا قياسيا بلغ 8.44 دولار للبوشل في آب (أغسطس) من ذلك العام، بينما سجل سعر فول الصويا مستويات عالية قياسية بلغت 17.95 دولار للبوشل في أيلول (سبتمبر) من العام نفسه.

كانت الأضرار التي لحقت بأرياف أمريكا شديدة، لكن في النهاية، حيث ظل الإمداد العالمي للسلعتين الأكثر أهمية للأمن الغذائي - القمح والأرز - وفيرا نسبيا، لم تكن هناك أي عودة إلى الذعر الغذائي الذي اجتاح العالم قبل خمسة أعوام من ذلك.

إميكوتيرازونو



2013: نوبة الغضب

بن برنانكي رئيس "الاحتياطي الفيدرالي"، أحدث هزة قوية في الأسواق في عام 2013 عندما أشار إلى أمر نرى الآن أنه كان واضحا: أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يواصل إجراءات التحفيز الطارئة إلى الأبد.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الحين إن البنك المركزي سيبدأ على الأرجح في تقليص برنامج شراء السندات، الذي تبلغ قيمته 85 مليار دولار شهريا في ذلك العام، وإنهائه تماما في العام التالي. ما يسمى نوبة الغضب التي نتجت عن ذلك، هيمنت عليها عمليات بيع مكثفة للسندات الثقيلة، وكانت شديدة.

كان أحد الشواغل الرئيسة في ذلك الوقت هو أن التدفق الهائل للاستثمارات إلى الأسواق الناشئة التي اندفعت خلال فترة التيسير الكمي للاحتياطي الفيدرالي، هو خطر التراجع أو حتى الانعكاس بالكامل.

الروبية الهندية، من جانبها، انخفضت إلى مستوى قياسي. هذه الحادثة قدمت أول اختبار حقيقي يبين مدى الإدمان الذي أصبح عليه المستثمرون على دعم البنك المركزي - وهو إدمان لا تزال الأسواق تحاول إدارته.

كاتي مارتن



2014: انهيار أسعار الخام

ارتفع النفط إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل مع الاضطرابات في العالم العربي. تراجع النفط الخام 30 في المائة في ذروة أزمة منطقة اليورو.

ثم اندفع مرة أخرى فوق 80 دولارا العام الماضي قبل العقوبات الأمريكية على إيران. كل هذه الأحداث كانت مهمة لتجار النفط.

في العرف الشائع في سوق النفط، تضاءلت هذه الأحداث بفعل الخطوة الحاسمة لهذا العقد: انهيار أسعار النفط الخام في الفترة 2014 - 2016 أدى إلى توقف صاعق لحقبة الـ100 دولار للبرميل، وأرسل هزات ما زالت محسوسة في جميع أنحاء العالم اليوم.

استغرق الأمر من التجار بضعة أعوام ليقدروا حجم النفط الذي استطاعت تكنولوجيا التكسير إطلاقه في حقول النفط الصخري في تكساس وداكوتا الشمالية.

بحلول عام 2014 بدأت الإمدادات الجديدة تطغى على السوق، ما أدى إلى قلب التوقعات من حالة الندرة إلى الفائض.

حاولت "أوبك" ضبط الوضع في السوق في مواجهة صعود النفط الصخري بقوة، ما نتج عنه تحالف نفطي عظيم هو "أوبك +" في محاولة لإدارة الإمدادات. صحيح أن النفط انتعش منذ ذلك الحين من 30 دولارا للبرميل إلى فوق 60 دولارا اليوم، إلا أن طبيعة الصناعة قد تغيرت مع توقع ضئيل بالعودة إلى أسعار أعلى بكثير.

ديفيد شيبارد

2014: خدعة أو هدية من بنك اليابان

في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 كانت سوق الأسهم اليابانية في حالة صحية قوية نسبيا، وكان الين ضعيفا بما يكفي لتخفيف بعض الضغط عن شركات التصدير الكبيرة. وكان يبدو أن برنامج آبي الاقتصادي وسياسات بنك اليابان المرتبطة به - التي كانت توشك على دخول عامها الثالث في ذلك الحين - في حالة جيدة بشكل معقول.

هذا هو السبب في أن اجتماع السياسة "في عيد الهالوين" لبنك اليابان المركزي باغت الجميع. أعلن البعض أنها إشارة واضحة إلى أن بنك اليابان يعد نفسه مشاركا في حرب عملات عالمية.

وحذر آخرون - كما اتضح بشكل صحيح - من أن أحد عناصره المركزية من شأنه أن يشفط السيولة من سوق السندات الحكومية ويشوه التداول بشكل دائم.

تضمنت الجرعة زيادة هائلة في التسهيل النوعي والكمي، وزيادة كبيرة في القاعدة النقدية والتزام مفتوح نحو هدف تضخم بنسبة 2 في المائة.

وشملت هذه الخطوة زيادة 60 في المائة في المشتريات السنوية لبنك اليابان من السندات الحكومية من 50 تريليون ين إلى 80 تريليون ين.

أصبحت المفاجآت على هذا النطاق من بنك اليابان نادرة، وكان الارتفاع الحاد في الأسهم وحدوث انخفاض مؤلم في الين دلالة على ذلك.

ليو لويس



2015: "بيتكوين" تلحق بالركب

مع بداية العقد، لم تكن عملة "بيتكوين" معروفة سوى لحفنة من المتحمسين التحرريين من ذوي الخبرة في الكمبيوتر، الذين أرادوا نظاما للمدفوعات الإلكترونية يعمل خارج المؤسسات التي يعدون أنها فقدت مصداقيتها.

هذه الفئة من الأصول – هي في الواقع مجرد جزء من برنامج على الكمبيوتر – كان عمرها أكثر من عام بقليل، وهي من بنات أفكار مؤلف غامض يدعى ساتوشيناكاموتو. كانت قيمتها مكافأة للتحقق من المعاملات الإلكترونية السابقة، والصفقات المبكرة قدرت قيمتها بأقل من دولار.

ما تلى ذلك هو انفجار في الاهتمام على المستوى العالمي، من البنوك المركزية إلى المستهلكين العاديين، حيث ارتفعت قيمة "بيتكوين" وانخفضت بشكل حاد، مدفوعة بحماس وسائل التواصل الاجتماعي. ارتفعت الأسعار من نحو 400 دولار في أوائل عام 2016 إلى 20 ألف دولار في عام 2017، قبل أن تنخفض بأكثر من النصف.

ولدت "بيتكوين" عملات مشفرة مماثلة، وعمليات سرقة بملايين الدولارات من البورصات والتحقيقات التنظيمية في الروابط مع غسل الأموال.

لا تزال "بيتكوين" فئة أصول متخصصة دون تطبيق يذكر في العالم الحقيقي، لكن السمعة السيئة في الصحافة لم تقض على الاهتمام بالعملات الرقمية. ولا تزال هوية ساتوشيناكاموتو غامضة.

فيليب ستافورد



2015: تعديل أهوج لقيمة اليوان

واجهت الصين أزمات مزدوجة من صنع يديها في عام 2015. جاءت الأولى عندما انفجرت أخيرا فقاعة سوق الأسهم التي كانت تتضخم منذ أواخر عام 2014.

كان الاندفاع مدفوعا بانفجار في الإقراض الخطر بالهامش، حيث كان المستثمرون يقترضون المال من شركات السمسرة لشراء الأسهم.

في البداية تجاهل المنظمون ذلك، في حين شجعت وسائل الإعلام الحكومية المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال في السوق، ما يعني ضمنا أن المسيرة كانت تحظى بدعم الحكومة.

قمعت السلطات هذه الممارسة في حزيران (يونيو) 2015، وبحلول أواخر آب (أغسطس) 2015، قضت الهزيمة الناتجة عن ذلك فجأة على أكثر من 24 تريليون رنمينبي "3.4 تريليون دولار" من إجمالي الرسملة السوقية للصين، ما دفع بكين إلى حشد "فريق وطني" من المستثمرين الحكوميين لتثبيت الاستقرار في السوق.

في الشهر نفسه، حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف الرنمينبي اليومي مقابل الدولار بسعر أضعف بشكل حاد، ما أثار صدمة في تخفيض قيمة العملة أدت إلى تشنج الأسواق العالمية، وحفزت تدفقات هائلة من رأس المال إلى الخارج على خلفية مخاوف من حدوث المزيد من الانخفاض.

اضطرت بكين في النهاية إلى إنفاق معظم عام 2016 وهي تحرق كميات كبيرة من احتياطيات النقد الأجنبي، لإبطاء وتيرة سقوط الرنمينبي في الوقت الذي أخذت فيه تشدد الضوابط الرأسمالية لوقف التدفقات الخارجية.

هدسون لوكيت



2015: صدمة "المركزي السويسري"

إذا كنت تستمتع بمشاهدة متداولي العملات وهم يصابون بالمغص، فإن إحدى الحيل الجيدة هي أن تسألهم أين كانوا في صباح يوم 15 كانون الثاني (يناير) 2015.

في ذلك التاريخ، وعلى نحو أثار دهشة السوق تماما، تخلى البنك الوطني السويسري عن سياسته المتمثلة في ضمان تداول اليورو فوق سعر 1.2 فرنك سويسري. في عملية تفجير واحدة، تم إطلاق العنان لثلاثة أعوام من الطلب المكبوت على الفرنك، الذي نتج عن البحث عن الأمان خلال أزمة ديون منطقة اليورو.

يعود جزء من قيمة الصدمة إلى حقيقة أن البنك المركزي السويسري كان ينشد قصائد المديح لسياسته القائمة على تثبيط الفرنك قبل أيام فقط من ذلك.

على أنه حين ننظر إلى الموضوع الآن من على مسافة من الماضي، من الصعب أن نرى كيف كان يمكن أن يفعل ذلك بأي طريقة أخرى.

على أي حال، في ذلك الوقت كان المتداولون يقبلون ما يقوله البنك المركزي دون تمحيص، ما يعني أن المصارف وجدت نفسها أمام خسائر بمئات الملايين من الدولارات، وأفلست بعض شركات السمسرة الصغيرة، وتعلم المستثمرون بشكل مؤلم أن يعاملوا الضمانات القوية من البنوك المركزية الكبيرة بنوع من الريبة.

كاتي مارتن



يونيو 2016: صفر.. عائدات سندات حكومة ألمانيا

اندفعت أسواق السندات في فترة ما بعد الأزمة، سجلت علامة مرحلية مهمة في حزيران (يونيو) 2016، حيث انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عشرة أعوام إلى ما دون الصفر.

كانت بعض عائدات السندات قصيرة الأجل في منطقة اليورو سلبية منذ عام 2014، لكن كثيرين افترضوا أنها كانت انحرافا مؤقتا.

كانت العوائد السلبية على السندات الألمانية - التي تعد بمنزلة أحد الأصول الآمنة المعيارية لمنطقة اليورو بأكملها - رمزا قويا يبين كيف أدى التحفيز من البنوك المركزية إلى قلب الافتراضات التقليدية حول أداء أسواق السندات.

في عالم مليء بالمال السهل، كان المستثمرون على استعداد لدفع المال إلى الحكومة الألمانية لرعاية أموالهم النقدية لمدة عقد كامل.

كانت الفترة التي أعقبت الأزمة المالية مؤلمة لأي شخص يراهن على أن السوق الصاعدة لمدة 30 عاما للسندات قد انتهت، مثل بيل جروس مؤسس شركة بيمكو الذي قال قبل عام إن السندات الألمانية هي "صفقة القرن في البيع على المكشوف".

تكلفة الاقتراض في ألمانيا لمدة عشرة أعوام سجلت مستوى منخفضا قياسيا بلغ سالب 0.72 في المائة هذا العام.

تومي ستوبينجتون



تينا: دع الأوقات الجيدة تتحرك

كان الموضوع المهيمن للأسواق على مدى العقد الماضي هو إجراءات البنوك المركزية القوية من أجل القضاء على أي أخطار على الانتعاش الاقتصادي، ما دفع المتداولين إلى وصف هذه الفترة بفترة "الشراء عند انخفاض الأسعار" – أي الرهان على أن أي نوبة من الاضطرابات تثبت أنها مجرد فرصة للشراء.

أصبحت هذه العقلية راسخة لدرجة أن واحدا من أفضل القمصان بيعا على StockTwits، وهو موقع إلكتروني للمتداولين النهاريين، يظهر لاعب كرة سلة يجلس على دب ويظهر شعار BTFD، أو "اشتروا عند الانخفاض اللعين في الأسعار".

مع المخاوف من احتمال حدوث تباطؤ جديد، تم استبدال BTFD باختصار جديد: TINA، وهي الأحرف الأولى من عبارة تعني "لا يوجد بديل" لشراء الأسهم.

على الرغم من أن أعصاب المستثمرين كانت تتعرض للتخبط بشكل دوري بسبب الاضطرابات المالية والسياسية والاقتصادية، إلا أن كثيرا من المستثمرين لم يكن لديهم في الواقع سوى عدد قليل من البدائل، سوى تجاهل الأمر وشراء الأسهم.

روبن ويجلزويرث





الاستثمار في القيمة نقطة تحول



الاستثمار على أساس المعايير البيئية والاجتماعية والحكومة يدخل التيار السائد. في بداية العقد، إذا سألت المستثمرين عن معنى ESG، فإنك لن تلام حين تظن أنها تعني “حين تدور الأعين وتتحدث بسخرية مع الأنين”.

الاستثمار على أساس المبادئ التوجيهية البيئية والاجتماعية والحوكمة دخل التيار الرئيس.

قرار شركة ميرسر الاستشارية في عام 2012 بدء تقييم مديري الاستثمار على أساس المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مثّل نقطة تحول.

لا يزال المستثمرون، بطبيعة الحال، أحرارا في تجاهل هذه المعايير، لكن حقيقة أن شركة استشارات كبرى ستقوم بتقييم المديرين على أساس استدامة محافظهم الاستثمارية، نقلت القضية من العالم الحصري إلى أهل الخير.

هناك خلاف حول حجم السوق - بعض المجموعات تقدر إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة على أساس الاستراتيجيات المذكورة بما يصل إلى 30 تريليون دولار - بينما يعتقد آخرون أنها نحو ثلاثة تريليونات دولار.

بالنظر إلى المستقبل، يعلم مديرو الصناديق أنهم يواجهون سؤالا صعبا: أي منهم سيدير تقاعد جريتا ثونبرج؟ عموما، رعاية الجيل المقبل من مالكي الثروات سيتطلب معايير جديدة.

بيلي نومان