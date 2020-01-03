سوق العمل في أكبر اقتصاد أوروبي "ضحية" ركود قطاع الصناعات التحويلية

ارتفعت معدلات البطالة في ألمانيا أكثر من المتوقع في كانون الثاني (ديسمبر)، ما يعزز المؤشرات على أن الضعف في قطاع الصناعات التحويلية يؤثر سلبا في سوق العمل في أكبر اقتصاد أوروبي.

وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات من مكتب العمل الاتحادي أن عدد العاطلين ارتفع بواقع ثمانية آلاف إلى 2.279 مليون عاطل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، ويأتي ذلك، مقارنة بمتوسط توقعات بزيادة قدرها ألفان.

ويبدو أن ركود قطاع الصناعات التحويلية ناجم عن ضعف الصادرات على سوق العمل القوية في ألمانيا التي تشكل دعامة دورة نمو يقودها الاستهلاك، وتسبب أيضا في ضعف النمو.

وأظهرت بيانات رسمية أن زيادة البطالة هي الأعلى منذ أيار (مايو)، واستقر معدل البطالة عند 5 في المائة، بزيادة طفيفة عن المستوى القياسي المنخفض 4.9 في المائة المسجل في وقت سابق من 2019.

وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد ارتفع إلى 2.227 مليون شخص في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وأوضحت الوكالة في بيانها أن هذا العدد يزيد بمقدار 47 ألف شخص، مقارنة بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وبمقدار 18 ألف شخص عن كانون الأول (ديسمبر) 2018.

من جهة أخرى، أفادت البيانات أن التضخم السنوي في أكبر اقتصاد أوروبي ظل مكبوحا في الشهر الماضي، وهو ما يبرز التحدي، الذي تواجهه كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو.

وأشار مكتب الإحصاء الاتحادي إلى أن أسعار المستهلكين الألمان ارتفعت 1.5 في المائة على أساس سنوي بعد زيادة بلغت 1.2 في المائة في الشهر السابق.

ورغم التسارع، ظل التضخم دون المستوى، الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند أقل بقليل من 2 في المائة للشهر الثامن على التوالي.

وتخطت القراءة توقعات بنحو 1.4 في المائة، وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، وكان محللون قد توقعوا قراءة عند 0.5 في المائة.

إلى ذلك، تتوقع رابطة المطارات الألمانية (أيه دي في) أنها تراجع أعداد ركاب مطاراتها في العام الحالي.

وصرح رالف بايزل الرئيس التنفيذي للرابطة لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية: "لن يستطيع النقل الجوي في ألمانيا أن يواصل مسار النمو، الذي تحقق في الأعوام الأخيرة".

مضيفا أن عدد ركاب المطارات الألمانية سيتراجع في العام الحالي 0.7 في المائة، مقارنة بعام 2019، كما ستتراجع أعداد الرحلات 2.9 في المائة.

ويعتقد بايزل بأن "ظروف السوق القاسية المتأثرة بارتفاع أسعار الكيروسين وإفلاس شركات، ستدفع خطوط الطيران إلى تقليص خططها للنقل الجوي على نحو صارم"، مستبعدا أن يكون لظاهرة "الخجل من الطيران" تأثير في هذه الأعداد.

يشار إلى أن ظاهرة "الخجل من الطيران" دعوة أطلقها نشطاء بيئيون للتخلي عن الرحلات الجوية بقدر المستطاع حفاظا على البيئة في ظل التغير المناخي.

وعزا بايزل التراجع في هذه الأعداد إلى ارتفاع أسعار النفط وضعف الحالة الاقتصادية والصراعات التجارية وحظر الطيران المفروض على موديل بوينج 373 ماكس، إضافة إلى الزيادة المزمعة على ضريبة النقل الجوي والتي رأى أنها تؤثر في خطط الرحلات الجوية في صيف 2020 "فكثير من الرحلات، انطلاقا من ألمانيا لن تكون مجدية اقتصاديا وستكون النتيجة شطب الرحلات في المطارات".

وكان قطاع النقل الجوي قد عاد إلى طبيعته مرة أخرى بعد فترة وسعت خلالها شركات الرحلات المنخفضة من نطاق عروضها بعد إفلاس شركة اير برلين، ثاني أكبر شركة طيران ألمانية.

وتسبب التنافس في الأسعار بين شركات الطيران المنخفض في التأثير على عدد من الشركات، حيث أشهرت شركتا جيرمانيا و"واو آير" الإيسلندية إفلاسهما في 2019، فيما سجلت شركة "يورووينجز" للطيران المنخفض التكلفة والمملوكة لمجموعة لوفتهانزا خسائر.

وسيؤثر تقليص جداول الرحلات الجوية في نتائج شركة فرابورت المشغلة للمطارات، حيث تشير توقعات الشركة إلى أن عدد الركاب سيرتفع في 2020 وعلى المدى المتوسط لكن ليس بالقوة التي كان عليها في أعوام الازدهار.

وتابع بايزل أن عدد الركاب في 2019 ارتفع بشكل طفيف إلى 244.7 مليون راكب، لكنه لم يحقق التوقعات التي كانت تشير إلى وصول هذا العدد إلى أكثر من 250 مليون راكب.

وأشار بايزل إلى أن "دورة حركة النقل الجوي تحدث فعليا في الصيف لكنها تتناقص في الشتاء بسبب شطب رحلات".