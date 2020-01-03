منذ سبتمبر الماضي.. حرائق أستراليا تقتل نصف مليار حيوان

كشفت دراسة أسترالية أن نحو نصف مليار حيوان ربما نفق جراء حرائق الغابات المشتعلة في ولاية نيو ساوث ويلز منذ أيلول (سبتمبر) الماضي.

وذكرت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة سيدني الأسترالية أن كثيرا من الثدييات والطيور والزواحف التي يرجح نفوقها، والبالغ عددها 480 مليون، فارق الحياة إما بسبب النيران المباشرة وإما بسبب خسارة موطنها جراء الحرائق.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن كريس ديكمان، رئيس فريق الدراسة، قوله أمس، "تشير الدراسات السابقة إلى أنه في المناطق التي تتعرض إلى حرائق هائلة، فإن نقص المأوى والغذاء وتسلل الحياة المفترسة، مثل الثعالب الحمراء والقطط البرية، يؤديان إلى انخفاض حاد آخر، وغير مباشر في أعداد الحيوانات".

وعلى صعيد متصل، ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات في أستراليا إلى 20 شخصا أمس، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات حالة الطوارئ، وأصدرت أوامرها بإجلاء آلاف السائحين قبل تفاقم الأوضاع خلال اليومين المقبلين وذلك بحسب "الألمانية".

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن عشرة أشخاص آخرين قضوا نحبهم هذا الأسبوع بسبب الحرائق المشتعلة في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، التي تسببت في عزل مناطق سكنية وأتت على مئات المنازل، وروعت العالم بصور لمصطافين اضطروا إلى اللجوء إلى الشواطئ للنجاة بحياتهم.

ونقلت "بلومبيرج" عن جلاديس برجيكلايان، حاكمة ولاية نيو ساوث ويلز، قولها في تصريحات صحافية، "هناك فرصة للخروج حتى منتصف الليل، ونحن نحث على انتهاز هذه الفرصة".

وأضافت، "أرجوكم لا تبقوا في المنطقة ما لم تكونوا مضطرين إلى ذلك بشكل مطلق".

وتستمر عمليات الإجلاء الجماعي أمس عبر أنحاء النصف السفلي من الساحل الشرقي لأستراليا بسبب حرائق الغابات المدمرة، وذلك قبيل حدوث ظروف كارثية محتملة خلال الأيام المقبلة.

وتوقفت حركة المرور في بعض المناطق بسبب فرار الآلاف من منطقة ساوث كوست "الساحل الجنوبي" في نيو ساوث ويلز، وفقا للشرطة، التي رافقت 100 سيارة في وقت واحد بعد منتصف الليل.

وفي فكتوريا، تواصل حرائق الغابات المأساوية في الاتساع عبر المنطقة الشمالية الشرقية. وأجلت القوات البحرية الأسترالية نحو ألف شخص باستخدام السفن صباح أمس.