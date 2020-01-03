الإدارة الأمريكية تحظر عددا من نكهات السجائر الإلكترونية

أعلنت إدارة ترمب أمس الأول، فرض حظر على عبوات سوائل السجائر الإلكترونية المحلاة بنكهات الفواكه والنعناع، وذلك في محاولة لكبح جماح موجة استخدام المراهقين لها، بينما تترك استثناءات كبيرة أزعجت دعاة مكافحة التبغ.

ووفقا لـ "الألمانية" سيمنع الحظر الذي من المقرر أن يبدأ سريانه خلال 30 يوما، بيع عبوات سوائل السجائر الإلكترونية المحلاة بنكهات باستثناء المنثول والتبغ.

وشهدت عبوات سوائل السجائر الإلكترونية ذات النكهات - التي تباع عادة في محطات الوقود والمتاجر - زيادة في شعبيتها بين الشباب على الرغم من موجة أمراض الرئة والوفيات المتعلقة بها.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على حظر بيع التبغ للمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما. ولن يقتصر الحظر على السجائر العادية فقط بل يشمل التدخين الإلكتروني أيضا.

ويأتي قرار رفع الحد الأدنى لسن شراء منتجات التبغ ضمن مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي كان مجلس النواب قد أقره، ومن المتوقع أن يقوم الرئيس دونالد ترمب بالتوقيع عليه ليصبح قانونا.

كما يأتي التشريع الجديد مع ارتفاع معدلات استخدام السجائر الإلكترونية بأنواعها المختلفة وانتشار موجة من أمراض الرئة المرتبطة بتدخينها، التي أسفرت عن 54 حالة وفاة في الولايات المتحدة.

ووفق المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يستخدم حاليا أكثر من 27.5 في المائة من طلاب المدارس الثانوية في الولايات المتحدة السجائر الإلكترونية، مقارنة بـ20.7 في المائة عام 2018.

وتوصلت دراسة حديثة منشورة في "الدورية الأمريكية للطب الوقائي" إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد خطر إصابة الرئة بأمراض مزمنة مثل الربو أو التضخم.