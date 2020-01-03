"فيسبوك" تتفاوض مع كبار منتجي الموسيقى لمنافسة "يوتيوب"

ذكرت مواقع متخصصة بشؤون التقنية، أن شركة "فيسبوك" تسعى إلى إدخال ميزات جديدة على تطبيقها لاجتذاب أكبر قدر من المستخدمين.

وتبعا لموقع "بلومبيرج" فإن "فيسبوك" تحاول تطوير خدمة "واتش" الموجودة في تطبيقها حاليا، وتزويد هذه الخدمة بمقاطع فيديو موسيقية، وبدأت اختبار هذه التقنيات عند مستخدمي تطبيقها في الهند وتايلاند.

ولتحقيق هذه الغاية تعمل "فيسبوك" حاليا على التفاوض مع كبرى شركات إنتاج الموسيقى، كـ "يونيفرسال ميوزيك" و"سوني ميوزيك"، و"وارنر ميوزيك جروب".

ومع إدخال الميزات الجديدة سيكون بإمكان مستخدمي تطبيق "فيسبوك" تحميل الأغاني والموسيقى على خلفيات الفيديوهات التي ينشرونها في التطبيق، الأمر الذي سيجعل تلك الفيديوهات أكثر جاذبية للذين يشاهدونها عبر خدمة "واتش"، كما سيكون بإمكان مستخدمي "واتش" مشاهدة المقاطع المصورة لأشهر الأغاني من الخدمة مباشرة.

ويرى الخبراء أن "فيسبوك" تسعى من خلال هذه الخطوة إلى منافسة "يوتيوب" وجعل منصتها الإلكترونية مكانا للبحث ومشاهدة الفيديوهات.

يذكر أن "فيسبوك" تعمل الآن على خطط جديدة من ضمنها دمج خدماتها المختلفة، لضمان رفع عدد مستخدميها، وقررت "فيسبوك" أخيرا منع استخدام برنامجها الخاص للمحادثة الفورية "ماسنجر" إلا بوجود حساب خاص، ما يعني إجبار المستخدمين على الكشف عن هويتهم أمام المستخدمين الآخرين.

وقالت متحدثة باسم "فيسبوك" في بيان إن الأغلبية الساحقة من المستخدمين يستخدمون تطبيق الماسنجر من خلال موقع "فيسبوك" ونحن نريد تبسيط هذه العملية، من خلال ربط إنشاء الحساب الجديد على الماسنجر بحساب "فيسبوك". في الوقت نفسه، فإن الحسابات الحالية على تطبيق ماسنجر التي لا ترتبط بحساب "فيسبوك" لن تحتاج إلى إجراء أي تغيير في الوقت الحالي.