تراجع مبيعات التجزئة في هونج كونج في نوفمبر مع انخفاض حركة السياحة

كشفت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة تراجع مبيعات التجزئة في هونج كونج بأكثر من عشرين بالمئة في شهر نوفمبر الماضي، مع انخفاض حركة السياحة في الجزيرة.

وأوردت وكالة "بلومبرج" للأنباء بيانا للحكومة في هونج كونج جاء فيه أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 6. 23 % في نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في استمرار لمسلسل التراجع للشهر العاشر على التوالي.

ومن حيث الحجم، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 4. 25 %.

وانخفض معدل توافد السائحين إلى هونج كونج من بر الصين الرئيسي الذي يعتبر مصدر السائحين الرئيسي للمستعمرة البريطانية السابقة، بنسبة غير مسبوقة بلغت 58 %خلال نوفمبر.

وكشفت بيانات جمعتها "بلومبرج" من مكتب السياحة في هونج كونج أن عدد السائحين في الجزيرة تراجع إلى أدنى من ثلاثة ملايين سائح، للمرة الأولى منذ فبراير .2011