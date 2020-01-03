"كانتاس" الأسترالية للطيران الأكثر أمانا في العالم

أفاد تقرير إخباري اليوم أن الخطوط الجوية الأسترالية (كانتاس) كانت شركة الطيران الأكثر أمانا في العالم خلال عام 2019 وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أن "كانتاس" تصدرت قائمة أفضل 20 شركة طيران على مستوى العالم، تليها الخطوط الجوية النيوزيلندية، ثم "إيفا إير" التايوانية، بحسب موقع "إيرلاين ريتنج"، مقره أستراليا، وهو متخصص في مراجعة سلامة ومنتجات الطيران، والذي يراقب 405 شركات في أنحاء العالم.

وجاء طيران الاتحاد (الإمارات) في المركز الرابع والخطوط الجوية السنغافورية سادسا، والإمارتية سابعا.

ويقول موقع "إيرلاين ريتنج" إنه يأخذ في الاعتبار خلال عملية التصنيف عوامل مثل عمليات التدقيق الحسابية التي تقوم بها الأجهزة المسؤولة، وسجل الحوادث، والأرباح وأعمار أسطول الطيران الخاص بكل شركة.

وأظهر مسح منفصل أجرته مؤسسة "أو ايه جي"، وهي مصدر رائد متخصص في مجال المعلومات الخاصة بالطيران والمطارات والشركات، أن "جارودا" الإندونيسية كانت الأكثر التزاما بالمواعيد في عام .2019

وفي هذا الإطار، جاء طيران "كوبا إيرلاينز" (بنما) في المركز الثاني، بين شركات الطيران التي لا يزيد معدل التأخير في إقلاع رحلاتها أو وصولها عن 15 دقيقة.

وضم الخمسة الكبار في هذا التصنيف "سكاي مارك" (اليابان) في المركز الثالث، و"الخطوط الجوية لهاواي" رابعا، ومجموعة "لاتام إيرلاينز جروب" (تشيلي) خامسا. ومن بين شركات الطيران الأمريكية الكبرى، حلت "دلتا إيرلانيز" فقط ضمن العشرين الكبار.

وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) في يسمبر الماضي أن يتضاعف عدد المسافرين جوا في أنحاء العالم ليصل إلى 8.2 مليار بحلول عام 2037، بفضل زيادة معدلات النمو الاقتصادي والزيادة في أعداد أفراد الطبقة الوسطى.

