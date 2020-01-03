بكين تخفض مستويات الضباب الدخاني بأكثر من 17 %

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة المعنية بالبيئة في العاصمة الصينية بكين اليوم الجمعة أن بكين خفضت مستويات الضباب الدخاني في منطقتها الحضرية بأكثر من 17 في المئة في عام 2019 بعد خمس سنوات من حملة لمكافحة التلوث.

وقال مكتب حماية البيئة في بكين إن متوسط تركيزات الجسيمات الدقيقة والخطرة التي يمكن استنشاقها ‭‭‬بلغ 42 ميكروجراما لكل متر مكعب في العام الماضي.

ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 17.65 في المئة عن المتوسط البالغ 51 ميكروجراما للمتر المكعب في عام 2018، لكنه مازال أعلى من المعيار الرسمي لجودة الهواء في الصين البالغ 35 ميكروجراما للمتر المكعب - وأعلى بأكثر من أربعة أمثال الحد الاسترشادي السنوي لتركيزات "الجسيمات البالغ قطرها 2.5 ميكرومتر" الصادر عن منظمة الصحة العالمية والذي يبلغ 10 ميكروجراما لكل متر مكعب.

وقال مكتب حماية البيئة في بكين "التلوث في الخريف والشتاء مازال شديدا نسبيا إذ أن متوسط تركيزات الجسيمات البالغ قطرها 2.5 ميكرومتر أعلى بنسبة 33.3 في المئة من الفترات الأخرى".

وكانت بكين في صدارة المدن المستهدفة في الحرب الصينية ضد التلوث التي بدأت في عام 2014 وأدت إلى اغلاق ونقل صناعات مسببة للتلوث وتحسين معايير الوقود والانبعاثات وتقليل استهلاك الفحم في كل من المدينة والمناطق المحيطة بها.

وانخفض اجمالي تركيزات "الجسيمات البالغ قطرها 2.5 ميكرومتر" في العاصمة بواقع 53 في المئة عام 2019 مقارنة مع عام 2013 وفقا لما ذكره مكتب حماية البيئة في بكين.