ارتفاع طفيف في عدد العاطلين في ألمانيا إلى 2.2 مليون شخص

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا اليوم الجمعة أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد ارتفع إلى 2.227 مليون شخص في ديسمبر الماضي.
وأوضحت الوكالة في بيانها أن هذا العدد يزيد بمقدار 47 ألف شخص مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، وبمقدار 18 ألف شخص عن ديسمبر 2018 .
وبحسب الوكالة، ارتفع معدل البطالة في ألمانيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل 4.9 %.
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