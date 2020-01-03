مقتل قاسم سليماني .. استهداف لمشاريع إيران التخريبية

بعثت أمريكا باختيار التوقيت والمكان لتنفيذ مقتل القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، عددا من الرسائل المبطنة المرسلة من واشنطن إلى طهران.

وقتل سليماني (63 عاما) في ضربة أمريكية، استهدفته في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة قرب مطار بغداد الدولي، وأكد الحرس الثوري مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق.

ويعد قاسم اسما بارزا في الساحتين الإقليمية والدولية، باعتباره أحد أهم القادة العسكريين الإيرانيين، فيما يصفه البعض بـ"رأس حربة إيران" قائدة المشاريع التخريبية في المنطقة.

ويأتي مقتل سليماني والمهندس، بعد ثلاثة أيام من هجوم غير مسبوق شنه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

ووفقا لوكالات الأنباء، اعتبر محللون أن أمريكا "اختارت بعناية" التوقيت والمكان، قبل الإقدام على استهداف قائد فيلق القدس رجل إيران.

وقال محمد عباس رئيس تحرير مجلة "مختارات إيرانية"، إن واشنطن يبدو أنها كانت تملك معلومات استخباراتية مهمة مفادها أن إيران تستعد لتنفيذ مخططات تخريبية جديدة انطلاقا من العراق، وهو الأمر الذي يظهر جليا في الشخصيات التي استهدفت في عملية مطار بغداد.

وأضاف: "طبعا، العقل المدبر لكل هذه المخططات، هو قاسم سليماني، وبالتالي فإن استهدافه في هذا التوقيت يمثل استهدافا لإيران ولمشاريعها التخريبية في المنطقة".