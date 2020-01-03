الأسهم الأوروبية تتراجع بعد مقتل سليماني في ضربة أمريكية

تراجعت الأسهم الأوروبية عن مستويات قرب ذرى قياسية اليوم الجمعة مع اشتعال التوترات الجيوسياسية بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير في ضربة جوية أمريكية بالعراق.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة في الساعة 08:03 بتوقيت جرينتش، وهبطت جميع مؤشرات الدول الرئيسية أيضا.

وأحدثت التطورات هزة في الأسواق المالية، فتخلت الأسهم الآسيوية عن مكاسبها المبكرة وهبط مؤشر عقود الأسهم الأمريكية الآجلة نحو واحد بالمئة. لكن أسعار النفط صعدت حوالي ثلاثة بالمئة.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية إلا واحدا وبنسب دارت بين 0.4 بالمئة و1.2 بالمئة. وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز 0.4 بالمئة.