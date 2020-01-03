الأسهم الأوروبية تتراجع بعد مقتل سليماني في ضربة أمريكية

تراجعت الأسهم الأوروبية عن مستويات قرب ذرى قياسية اليوم الجمعة مع اشتعال التوترات الجيوسياسية بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير في ضربة جوية أمريكية بالعراق.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة في الساعة 08:03 بتوقيت جرينتش، وهبطت جميع مؤشرات الدول الرئيسية أيضا.
وأحدثت التطورات هزة في الأسواق المالية، فتخلت الأسهم الآسيوية عن مكاسبها المبكرة وهبط مؤشر عقود الأسهم الأمريكية الآجلة نحو واحد بالمئة. لكن أسعار النفط صعدت حوالي ثلاثة بالمئة.
وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية إلا واحدا وبنسب دارت بين 0.4 بالمئة و1.2 بالمئة. وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز 0.4 بالمئة.
أسواق الأسهم- العالمية
- «أرامكو» و«علي بابا» تنقذان أسواق الأسهم العالمية في 2019
- رئيس «أوبر» بعد الطرح: المساهمون سيحصلون على مكافأة.. ولا نقيس نجاحنا على يوم بل سنوات
- إعادة تشكيل مجلس إدارة السوق المالية السعودية "تداول"
- اعتقال المسؤولة المالية في «هواوي» يهز الأسواق العالمية ويهدد بنسف الهدنة التجارية
- وزير الصناعة: سنوظف تقنيات الثورة الرابعة لرفع تنافسية المنتجات السعودية
- «العمل»: بدء توطين مهنتين في السوق خلال الربع الأول
- يا من الإنجليزية لغتهم الأم.. توقفوا عن إرباك الآخرين
- السوق السعودية تسجل أعلى إغلاق سنوي منذ 2013
- المستثمرون يراهنون على هبوط الأسهم العالمية بشكل غير مسبوق منذ 2009
- كيف استقبلت الأسواق العالمية خفض أسعار الفائدة
أضف تعليق