توترات الشرق الأوسط تقفز بالذهب 1 % .. الأعلى في 4 أشهر

قفزت أسعار الذهب 1 في المائة إلى أعلى مستوياتها في 4 أشهر اليوم مع اشتعال التوترات في الشرق الأوسط بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير في ضربة جوية أمريكية مما أوقد شرارة إقبال على الملاذات الآمنة. لقي قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس القيادي في قوات الحشد الشعبي العراقية حتفهما في ضربة جوية على موكبهما بمطار بغداد. وقال بنجامين لو المحلل في فيليب فيوتشرز "الأخبار الآتية من الشرق الأوسط إلى جانب بعض الشراء المدفوع بالعوامل الفنية وتراجع الدولار يدعم أسعار الذهب اليوم".

وسجل السعر الفوري للذهب ذروته منذ الخامس من سبتمبر عند 1543.66 دولار للأوقية (الأونصة) وكان مرتفعا 0.8 في المائة إلى 1540.80 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة نحو 1 في المائة إلى 1543.30 دولار للأوقية. وعلى مدار الأسبوع ارتفع الذهب نحو 2 في المائة في المعاملات الفورية متجها صوب مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. يعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتدعم المعدن أكثر بانخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في تسعة أسابيع أمام الين الذي يعتبر ملاذا آمنا وذلك بفعل توترات الشرق الأوسط أيضا. وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة أعلى مستوياتها فيما يربو على شهرين عند 18.25 دولار وزادت في أحدث سعر لها 0.8 في المائة إلى 18.17 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 0.4 في المائة مسجلا 982.66 دولار ومتجها صوب مكاسب أسبوعية بنحو 4 في المائة. وتقدم البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1964.87 دولار ليصبح بصدد صعود أسبوعي يتجاوز الـ 3 في المائة.