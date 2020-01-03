أسعار النفط تقفز أكثر من 4 % بعد مقتل سليماني

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% صباح الجمعة في الأسواق الآسيوية فور شيوع نبأ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد في غارة أميركية ومخاوف الأسواق من تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.
وارتفع سعر برميل النفط الخام الخفيف تسليم فبراير بنسبة 4,3% في التعاملات الإلكترونية ليصل إلى 63,84 دولاراً، في حين ارتفع سعر برميل خام برنت تسليم مارس بنسبة 4,4% ليصل إلى 69,16 دولاراً.
الطاقة- النفط
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