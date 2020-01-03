الزواج بمفهومه التقليدي هو ارتباط بين رجل وامرأة، كسنة من سنن الكون المشرعة في جميع الأديان السماوية، لكننا في الأعوام الأخيرة أصبحنا نسمع عن أنواع أخرى من الزواجات، منها ما حوره وجمله بعض رجال الدين ليكون مستساغا وشرعيا، وأخرى يهتز لها عرش الرحمن، كزواج المثليين الذي ترفضه جميع الأديان.

ورغم ذلك نفهم ما تعني هذه الزواجات على غرابتها واستنكارها وتجريمها، أما الزواج غير المفهوم الذي سنتحدث عنه فهو زواج المرء نفسه أو "السولوجامي".

يدعي مؤيدو زواج النفس أو الزواج المنفرد أنه يعظم حب الإنسان لنفسه وقبوله لذاته، لأن هناك أناسا يكرهون أنفسهم سواء على مستوى الشكل والمظهر أو التصرفات، حد الشعور بالنقص والدونية، فيعتزلون البشر ويعانون كثيرا من العقد النفسية.

الغريب أن بعض علماء النفس يرى أن الزواج المنفرد شكل من أشكال العلاج، لأنه يؤكد قيمة المرء، وبالتالي يقود إلى حياة أكثر قناعة وسعادة، رغم اعتراضي على هذا التبرير الساذج، لأن الزواج المنفرد يعد مرضا في حد ذاته.

تعددت الآراء والنظريات حول هذا الزواج، فمنهم من يراه شكلا من أشكال التهكم والسخرية من الزواج التقليدي، خصوصا بالنسبة إلى أولئك الذين خاضوا غمار علاقات سيئة.

وآخرون يرون أن الأمر برمته مجرد استعراض بائس لشخص يائس، وأنه نوع من أنواع النرجسية، قد يقود إلى اكتفاء المرء بنفسه وبالتالي العزلة والانطوائية والكآبة، وأنه في الأساس بدون مغزى أو هدف، فما معنى أن تنفق أموالا طائلة على إقامة حفل زفاف باذخ، تدعو أصدقاءك وأقاربك إليه لتتزوج من نفسك، بعدها تحمل نفسك على أقرب رحلة لقضاء شهر العسل وأيضا مع نفسك.

أما التبرير الأقرب إلى الحقيقة، الذي تتبناه مجموعة من المعترضين على هذه النوعية من الزواجات أنه مجرد حيلة أو وسيلة من قبل البعض لجذب الأنظار والترويج لأنفسهم، وطلب الشهرة، خصوصا أن أعراس الزواج المنفرد تتلقفها وسائل الإعلام لغرابتها، فيتحقق للعريس أو العروس ما يريد من ظهور.

ومن أكثر الأمور التي أسهمت في نشر هذا النوع من الزواجات إقدام بعض المشاهير عليه واهتمام الإعلام به، لدرجة ظهور شركات ووكالات متخصصة في تنظيم أعراس الزواج المنفرد، فهو مجال يشهد نموا مطّردا عاما بعد آخر خصوصا بين النساء.

ولعل أغرب ما في الزواج المنفرد هو اندماج البعض بشدة خلال مراسم العرس، فتراهم يخاطبون أنفسهم بعبارات، ويعيشون جو الزواج التقليدي وكأن برفقته شخصا آخر، وقد يدخلون قاعة الفرح متأبطين يد صورة مصنوعة من الكرتون لأنفسهم، ببدلة العروس أو العريس، حسب النوع.