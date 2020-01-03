اقتصاد النباتات العطرية «1»

تعد النباتات العطرية من أقدم المجموعات النباتية التي عرفها الإنسان واستخدمها على مر العصور في شتى الأغراض. والمملكة العربية السعودية في ضوء مساحتها الشاسعة والمتباينة في مناخها وتضاريسها، تنمو فيها آلاف من النباتات العطرية وغير العطرية، سواء تلك التي تنمو وتوجد بصفة دائمة أو تلك الموسمية التي يرتبط وجودها بمواسم معينة معتمدة في ظهورها ونموها على كمية الأمطار وتوقيتها.. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وهي الأهم فإن سياق الحديث سينصب على تلك النباتات العطرية التي يمكن استزراعها، وتكون أجواء المملكة مناسبة لنموها واستكثارها.. ويقصد بالنباتات العطرية تلك النباتات التي تحتوي على زيوت عطرية من الممكن أن تستخدم مباشرة كتوابل وبهارات أي في صناعة الأغذية، أو أن تستخلص تلك الزيوت، ومن ثم تستخدم في صناعات كثيرة مختلفة كصناعة الأدوية، خاصة أدوية تسكين الآلام أو الالتهابات الروماتيزمية وأدوية ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، أو في صناعة العطور سواء كما هي مباشرة أو كعنصر مهم في تحضير أرقى العطور العالمية، أو في مستحضرات التجميل والمستحضرات الصحية المختلفة كالصوابين والشامبوهات والمنظفات وغيرها، أو كمواد منكهة طبيعية في الصناعات الغذائية، أو في الطب البديل خاصة ما يعرف بالعلاج بالروائح الطبيعية ـ الاروماثيرابي ــ كما تدخل في صناعة المبيدات الحشرية ومكافحة البكتيريا والفطريات.. ومن هنا فإن القيمة الاقتصادية لهذه النباتات عالية جدا وتحقق عوائد مجزية قلما تحققها أي منتجات أخرى، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حجم تجارة تداولاتها يتجاوز 60 مليار دولار سنويا.. وبالنظر إلى تلك النباتات العطرية نجد أن الزيوت يمكن استخلاصها من أجزاء النبات المختلفة، فقد نجدها في الأوراق أو الأزهار أو الثمار أو السيقان أو البراعم أو الجذور.. ولو نظرنا إلى النباتات العطرية في المملكة لوجدنا أنها تشمل شريحة واسعة جدا وتنمو في مناطق مختلفة من المملكة، فنجد مثلا نبات الورد الذي تنتج منطقة الطائف أجود أنواعه والفل والياسمين والعطرة والذفراء والمسيكة والنعناع وأنواع الرياحين المختلفة التي تشتهر بها منطقة المدينة المنورة، وغير ذلك كثير.. ويجمع علماء العقاقير على أن كل النباتات العطرية طبية، والعكس غير صحيح، فليس كل النباتات الطبية عطرية.. إن عدم إقدام المزارعين في المملكة على تزريع النباتات العطرية عائد أساسا إلى عدم إدراك أهميتها والمردود الاقتصادي الكبير الذي سينتج عن ذلك.