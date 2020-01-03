مستقبل الشركات العائلية والطموح «1من 2»



رسم مستقبل طموح للشركات العائلية أشبه بالتخطيط لخوض مغامرة في الفضاء، حيث تعد شركة "باتا للأحذية" أكبر شركة حول العالم مختصة بالأحذية منذ نشأتها في 1894. التحق بعض أفراد العائلة أخيرا بأحد برامج إنسياد التي تناقش قضايا الشركات العائلية "تحدي الشركات العائلية". وعند انتهائهم من أحد التدريبات حول استكشاف رؤية وقيم العائلة، تساءل أحد أفراد الجيل الثاني "لماذا لا يوجد متجر أحذية على القمر".

طموحه كان منطقيا. فعقب النجاح الكبير للشركة، ما هي حدود عملاق الأحذية الأشهر في العالم غير الفضاء؟ في حين يعد ذلك جرأة زائدة، إلا أنه يعلق في أذهاننا، كاستعارة قوية لطريقة تفكير الشركات العائلية الناجحة عند وضعها خططها المستقبلية.

ندرك كلما تعمقنا بشكل أكبر في طريقة إدارة الشركات العائلية، أن الخطط الطويلة الأمد للشركات تشبه إلى حد ما التخطيط إلى رحلة عبر الفضاء. فهي تتطلب القدرة على التواصل بشكل فاعل، ومشاركة القيم والرؤية، والتخطيط السليم، واستثمارات كبيرة في المواهب، والقوة المادية، والمساءلة. لا تستطيع أي شركة عائلية خوض الفضاء دون التزام أفرادها بهدف مشترك يجمعهم ويضعهم على المركبة نفسها.

تتفادى عديد من الشركات العائلية عملية تنظيم الأمور المهمة في الأسرة، وبالتالي تبقى عند منصة الإطلاق. حتى عندما تتحضر للانطلاق، ستكون الرحلة مضطربة من دون وجود خطة مناسبة للعائلة، وستفقد مسارها، وفي أسوأ الحالات ستتحطم مركبتهم. أكثر الأسباب شيوعا لذلك، هو فشل العائلة في وضع خطة لها عقب وفاة المؤسس. فغالبا ما يتصارع الإخوة على تسلم زمام القيادة، أو يتقاسمون الشركة العائلية، أو يدفعونها نحو الهاوية خلال محاولتهم السيطرة.

تعتقد عديد من الشركات العائلية أن بمقدورها الحفاظ على الشركة من خلال تفاديها مواضيع شائكة، مثل الحوكمة والملكية والتعاقب على إدارة الشركة. لكننا نرى العكس على أرض الواقع. شاهدنا سقوط عديد من الشركات العائلية ممن تمتلك خطة واستراتيجية جيدة، بسبب تهميشها للأمور العائلية وعدم التخطيط لها.

الشركات العائلية تصل إلى القمر، لهذا السبب شرعنا بكتابة كتاب متخصص بمساعدة الشركات العائلية في الوصول إلى هدفها. ويتوج كتاب الشركات العائلية تصل إلى القمر A Family Business on the Moon، عقودا من الأبحاث والعمل مع عديد من الشركات العائلية. الكتاب مبني على أطر مجربة ومختبرة تساعد الشركات العائلية على استشراف مستقبلها.

يقدم الكتاب شرحا مفصلا لكيفية تطبيق الشركات العائلية لخطط تتماشى فيها متطلبات العمل مع العائلة. فإطار العمل المؤلف من ثماني خطوات، يساعد الشركات على الإجابة على الأسئلة الحاسمة حول مستقبل الشركة... يتبع.