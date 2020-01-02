تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي في مؤشر إيجابي لسوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار ألفي طلب إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 222 ألفا للأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر كانون الأول.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 225 ألف طلب جديد في أحدث أسبوع. وشهدت الطلبات تقلبا في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب موسم العطلات الأمريكي ونهاية العام.

وارتفع المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة في أربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 4750 إلى 233 ألفا و250، وهو أعلى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2018.