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أسواق الأسهم- العالمية

الأسهم الأمريكية تبدأ عام 2020 بتسجيل مستويات قياسية مرتفعة جديدة

رويترز

صعدت الأسهم الأمريكية في أول أيام التداول للعام الجديد اليوم مسجلة مستويات قياسية مرتفعة جديدة مع تزايد أجواء التفاؤل بانحسار التوترات التجارية وتحسن آفاق الاقتصاد العالمي بعد أن أعلنت الصين عن حزمة حوافز لدعم اقتصادها المتباطئ.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 100.53 نقطة، أو 0.35 %، إلى 28638.97 نقطة بينما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 13.89 نقطة، أو 0.43 %إلى 3244.67 نقطة.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 66.86 نقطة، أو 0.75 % ، إلى 9039.46 نقطة.

 

 

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