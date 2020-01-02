إعادة تشكيل مجلس إدارة السوق المالية السعودية "تداول"

أعلنت شركة السوق المالية السعودية عن تشكيل مجلس إدارتها للدورة الخامسة، ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة اليوم الخميس ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، حسب التالية أسماؤهم:

1. سارة بنت جماز السحيمي.

2. يزيد بن عبدالرحمن الحميد.

3. خالد بن عبدالله الحصان.

4. هاشم بن عثمان الحقيل.

5. سبتي بن سليمان السبتي.

6. يوسف بن عبدالله البنيان

7. رانيا بنت محمود نشار.

8. إكسافير روليت.

9. مارك مايكبيس.

كما أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن شكرها وتقديرها لأعضاء المجلس في دورته السابقة على جهودهم وإسهامهم الفعّال فيما حققته الشركة من إنجازات خلا ل فترة عضويتهم.