أول منتدى للخطوط الحديدية في السعودية يشكل مستقبل القطاع اللوجيستي عالميا

من المقرر أن ينطلق منتدى الخطوط الحديدية 2020، أول منتدى لقطاع الخطوط الحديدية في السعودية يومي 28 و29 يناير الجاري، كمنصة لاستكشاف التقنيات الحديثة في قطاع الخطوط الحديدية والتواصل مع قادته والالتقاء بالشخصيات المؤثرة التي تشكل مستقبل القطاع اللوجيستي والنقل.

يشارك في المنتدى - الذي يعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتنظمه الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" بالتعاون مع وزارة النقل - وزراء النقل والرؤساء التنفيذيون حول العالم وخبراء الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلو الشركات المحلية والعالمية ذات العلاقة.

وقال الدكتور بشار بن خالد المالك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، "تعقد المملكة هذا الحدث حول صناعة الخطوط الحديدية في المنطقة، ليتشارك الجميع آخر مستجدات هذا القطاع وقصص نجاحه وإنجازاته، إضافة إلى تحدياته، مع تسليط الضوء على المملكة كلاعب نشط في صناعة الخطوط الحديدية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإظهار أهمية هذه الصناعة في المملكة من حيث أحدث تقنياتها وفرص استثمارها وتأثيرها في الاقتصاد والسياحة والخدمات اللوجيستية في المنطقة، بما يتماشى مع رؤية 2030".

يستهدف المنتدى محليا تسليط الضوء على تطور ونمو قطاع الخطوط الحديدية في المملكة ويقدم فرصا استثمارية متميزة للمستثمرين المحليين مع إبراز دور المملكة كمركز رئيس للخدمات اللوجيستية في المنطقة، ما يشكل ركيزة رئيسة من ركائز رؤية المملكة 2030.

ويستهدف المنتدى عالميا وضع قطاع الخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية على الخريطة العالمية عبر جمع رواد قطاع الخطوط الحديدية حول العالم تحت سقف واحد، لابتكار فرص استثمارية استثنائية عبر منتدى يضم مجموعة من الشركات العالمية المختصة بمجال النقل، ولمناقشة موضوعات محورية يتحدث فيها بعض رواد القطاع في العالم، مع إتاحة منصة دولية لتقديم نتائج عالية الجودة تتنوع بين المفاهيم وتبادل التجارب الناجحة.