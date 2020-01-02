إنطلاقة مثيرة لمسابقة "القعود قعودك لاطرحته" وفق ضوابط جديدة

جاءت انطلاقة مسابقة (القعود قعودك لاطرحته) بشكلها الجديد اليوم الخميس في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مثيرة وحماسية وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الكبير الذي حضر.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان أطلقت المسابقة بشكل جديد وفق قواعد وشروط مستحدثة بعد النجاح المميز الذي حققته في انطلاقتها الأولى يوم السبت الماضي، وستستمر المسابقة حتى 14 يناير الحالي.

وعن آلية المسابقة كشف المتحدث الرسمي للنادي فوزان الماضي بأنه سيتم اختيار المتسابقين من الجمهور عشوائيا، وذلك لطرح القعود خلال دقيقة واحدة فقط، ليحصل المتسابق على"القعود"الذي نجح في إسقاطه.

وأضاف الماضي: سيتم تنفيذ المسابقة من خلال عدة خطوات، تبدأ باستلام الراغبين بالمشاركة لكوبونات تحمل أرقاما محددة قبل الدخول للمدرجات، بعد ذلك يتم اختيار المشاركين بواسطة السحب على كوبونات المشاركة، ويطلب من المشاركين إبراز بطاقة الهوية، وتعبئة وتوقيع إقرار المشاركة.

هذا ويحصل المتسابق على "القعود" إذا نجح في طرحه خلال دقيقة، أما المتسابق الذي يفشل في إسقاط "القعود" في المدة المحددة فيتم استبداله بمشارك آخر من الجمهور.

و إذا تمكن المتسابق من إسقاط "القعود" خلال 25ثانية فيتأهل للتصفيات النهائية على الجائزة الكبرى، إضافة لحصوله على "القعود".

وفي ختام التصفية النهائية لمنافسات المسابقة يحصل المتسابق الأسرع من بين المتأهلين على الجائزة الكبرى، والتي سيعلن عنها لاحقا.

خطوات وآلية المشاركة

- استلام المتسابق الراغب بالمشاركة لكوبون يحمل رقم محدد قبل الدخول للمدرج.

- سيتم السحب على كوبونات الراغبين في المشاركة من الجمهور.

- يجب على كل مشارك إبراز بطاقة الهوية قبل المشاركة.

- على المتسابق ملء إقرار المشاركة.

- يحصل المتسابق على القعود في نهاية اليوم إذا نجح في طرحه خلال دقيقة.

-المتسابق الذي يفشل في طرح القعود يتم استبداله بمتسابق اخر من الجمهور.

- إذا طرح المتسابق القعود خلال 25 ثانية يتأهل للتصفيات النهائية على الجائزة الكبرى إضافة إلى حصوله على القعود.

- يحصل المتسابق الأسرع من بين المتأهلين في التصفية النهائية لطرح القعود على الجائزة الكبرى.

أيام المسابقة المتبقية :

- 4 يناير

- 6 يناير

- 8 يناير

- 10 يناير

- 12 يناير

- 14 يناير