 لبنان تتلقى مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن

قال مصدر قضائي لبناني إن لبنان تلقى اليوم مذكرة توقيف دولية لكارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات.

وأضاف المصدر أن مديرية قوى الأمن الداخلي تلقت المذكرة الصادرة عن الشرطة الدولية (إنتربول). وتعرف المذكرة باسم "النشرة الحمراء" وتدعو السلطات إلى اعتقال شخص مطلوب.

وتابع المصدر أنه لم يتم إحالة المذكرة بعد إلى القضاء.وفر غصن إلى بيروت قادما من اليابان حيث يواجه محاكمة في اتهامات بمخالفات مالية.

وقال غصن أنه دبر "وحده" خروجه من اليابان حيث هو ملاحق في جرائم مالية، إلى لبنان، نافيا أي ضلوع لعائلته.

وقال غصن في بيان إن "المزاعم الواردة في وسائل الإعلام بأن زوجتي كارول وأفراداً آخرين من عائلتي لعبوا دورا في رحيلي من اليابان خاطئة وكاذبة".

وأضاف "أنا وحدي دبرت مغادرتي. عائلتي لم تلعب أي دور".

