النفط يستهل 2020 مرتفعا بفعل تفاؤل التجارة وتوترات الشرق الأوسط

استهلت أسعار النفط العام الجديد على ارتفاع اليوم الخميس مع انحسار المخاوف على الطلب بفضل تحسن علاقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، في حين غذى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بواعث القلق حيال المعروض.
وبحلول الساعة 07:38 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة 35 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 66.35 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 25 سنتا أو 0.4 بالمئة ليسجل 61.31 دولار.
كانت أسواق النفط مغلقة أمس الأربعاء بمناسبة العام الجديد.
ختم كلا الخامين 2019 على ارتفاع، وسجلا أكبر مكاسبهما السنوية منذ 2019، مدعومين في نهاية السنة بانفراجة في النزاع التجاري طويل الأمد بين الولايات المتحدة والصين - أكبر اقتصادين في العالم - وخفض أعمق للإنتاج تعهدت به منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها.
وقال ستيفن إينس، كبير محللي السوق الآسيوية لدى أكسي تريدر، "النفظ يظل مدعوما بآثار هدنة التجارة وتصاعد القلاقل السياسية في العراق."
الطاقة- النفط
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