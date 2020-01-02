"صندوق مشاركة ريت" يوزع 30.8 مليون ريالا أرباحا عن الفترة من 1يوليو حتى 31 ديسمبر 2019

أعلنت مشاركة المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت للفترة من 01 يوليو حتى 31 ديسمبر 2019 م، بإجمالي الأرباح الموزعة 30,800,000 ريال، على أن تكون قيمة الربح الموزع لكل وحدة (ريال) 0.35، وبنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة % 3.5، وبنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول % 3.46.

وقالت الشركة إن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 88000000، كما سيكون تاريخ توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإستحقاق .

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 12/05/1441ه الموافق 07/01/2020م (نهاية يوم التداول بتاريخ 10/05/1441ه الموافق 05/01/2020م).