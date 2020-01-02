رغم ارتفاع معظم القطاعات .. الأسهم السعودية تفقد 30 نقطة في أول جلسات 2020

أنهت الأسهم السعودية أول جلسة في العام الجديد على تراجع 30 نقطة بنحو 0.36 في المائة لتغلق عند 8358 نقطة. بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" ست نقاط بنحو 0.54 في المائة ليغلق عند 1175 نقطة. وجاء التراجع رغم ارتفاع معظم القطاعات، إلا أن تراجع أسهم قيادية، خصوصا المصارف حد من تأثير القطاعات المرتفعة. السوق لا تزال في مسار أفقي للجلسة الثامنة على التوالي في ظل انحسار المعطيات المحفزة للسوق وترقب للنتائج المالية للشركات والأرباح الموزعة، وتستمر السوق في المسار الأفقي طالما تداولت بين الدعم 8320 نقطة والمقاومة 8450 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8389 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8354 نقطة فاقدا 0.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8358 نقطة فاقدا 30 نقطة بنحو 0.36 في المائة. وتراجعت السيولة 19 في المائة بنحو 770 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، بمعدل 22 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو 9.5 مليون سهم لتصل إلى 146 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.26 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 12 في المائة بنحو 21 ألف صفقة لتصل إلى 147 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" 2.2 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" 1.8 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" 1.1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المصارف" 0.7 في المائة، يليه "الطاقة" 0.6 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 0.5 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" 26 في المائة بقيمة 846 مليون ريال، يليه "المصارف" 13 في المائة بقيمة 409 ملايين ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 10 في المائة بقيمة 316 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الكابلات" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 20.40 ريال، يليه "ساكو" 5.6 في المائة ليغلق عند 55 ريالا، وحل ثالثا "مجموعة السريع" 5.5 في المائة ليغلق عند 32.65 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المجموعة السعودية" 2.7 في المائة ليغلق عند 23.34 ريال، يليه "الكثيري" 2.4 في المائة ليغلق عند 128.80 ريال، وحل ثالثا "التأمين العربية" 2.4 في المائة ليغلق عند 17.30 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أرامكو" بقيمة 247 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 184 مليون ريال، وحل ثالثا "تعليم ريت" بقيمة 180 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية