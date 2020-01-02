«نمو» تهبط 3.2 % وسط انخفاض قيمة التداول إلى 5 ملايين ريال

هبطت السوق الموازية "نمو" لتفقد 232 نقطة نحو 3.2 في المائة، لتغلق عند 6947 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 53 في المائة إلى خمسة ملايين ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 34 في المائة إلى 114 ألف سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 27 في المائة إلى 603 صفقات. وتراجعت جميع الأسهم وتصدرها "الوطنية للبناء والتسويق" 13 في المائة ليغلق عند 241.40 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" 2 في المائة ليغلق عند 77.20 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" 0.45 في المائة ليغلق عند 134.20 ريال.
وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 1.9 مليون ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 1.3 مليون ريال، وحل ثالثا "العمران" بقيمة 949 ألف ريال.
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