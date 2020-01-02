2019 .. عام ذهبي لـ 6 معادن وسقوط مؤشرات 4 أخرى

أوقدت المخاوف حيال سلامة الاقتصاد العالمي شرارة اهتمام متنام بالمعادن، لكن المستفيد الأكبر كان البلاديوم، الذي يعد مفاجأة الأسواق في 2019.

حقق معدن "البلاديوم" أرباحا خلال عام 2019 بلغت نسبتها 59.7 في المائة، ليحقق مكسبا للعام الرابع على التوالي، إذ بلغ إجمالي أرباحه خلال "2019 و2018 و2017 و2016" نحو 240 في المائة، حيث كان سعره 562 دولارا للطن بنهاية عام 2015 ليصعد ويغلق عند 1912 دولارا للطن بنهاية عام 2019، كأعلى إغلاق له على الإطلاق.

وفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، لأداء أسعار عشرة معادن خلال عام 2019 هي "القصدير والنيكل والنحاس والزنك والرصاص والبلاديوم والألمنيوم والذهب والبلاتين والفضة" فقد حققت ستة معادن ارتفاعا في أسعارها، مقابل تراجع في أسعار أربعة معادن.

جاء معدن "البلاديوم" في صدارة المعادن الرابحة في 2019 بنسبة 59.7 في المائة، تلاه "النيكل" بنسبة نمو 31.6 في المائة، ثم "البلاتين" بنسبة ارتفاع قدرها 21.3 في المائة، و"الذهب" بنسبة 15.8 في المائة، و"الفضة" بنسبة 13.3 في المائة وآخر المعدان التي سجلت أرباحا في 2019 كان "النحاس" إذ ارتفع بنسبة 3.1 في المائة.

في حين سجلت أربعة معادن تراجعا في أسعارها، تصدرها من حيث الأعلى خسارة "القصدير" بنسبة 11.8 في المائة، تلاه "الزنك" بنسبة 7.0 في المائة، ثم "الرصاص" بنسبة 5.4 في المائة، وآخرها "الألمنيوم" بنسبة 1.0 في المائة.



البلاديوم

سجل البلاديوم نموا في سعره للعام الرابع على التوالي ليصل سعره بنهاية عام 2019 إلى أعلى مستوياته في 13 عاما بحسب البيانات المتوافرة من عام 2007 حتى 2019.

وارتفع المعدن في عام 2019 بنسبة 59.7 في المائة، بعد أن صعد أيضا في عام 2018 بنسبة 13.5 في المائة وفي عام 2017 بنسبة 54.3 في المائة وفي عام 2016 بنسبة 21.6 في المائة.

وبلغ سعر أونصة البلاديوم بنهاية عام 2019 نحو 1912 دولارا، وكان أعلى مستوى وصله خلال العام عند 1975 دولارا للأونصة في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2019 أما أدنى مستوى فقد بلغ 1190 دولارا للأونصة في 2 كانون الثاني (يناير) 2019.

في حين بلغت نسبة التذبذب في عام 2019 نحو 65.9 في المائة وهي الفرق بين أدنى سعر وأعلى سعر مقابل 48.3 في المائة في عام 2018 و56.3 في المائة في 2017 و68.6 في المائة في 2016.

وفيما يخص أداءه خلال الـ13 عاما الماضية "من 2007 حتى 2019" فقد ارتفع سعر "البلاديوم" بنحو 4.31 ضعف بنسبة 431 في المائة إذ أغلق بنهاية عام 2007 عند مستوى 360 دولارا للأونصة.

وخلال الـ13 عاما تراجع في ثلاثة أعوام مقابل ارتفاعه خلال عشرة أعوام، حيث تراجع في 2008 بنسبة 50.8 في المائة، وفي عام 2011 بنسبة 18.1 في المائة وفي عام 2015 بنسبة 29.6 في المائة، بينما ارتفع في باقي الأعوام.



النيكل

ارتفع سعر معدن النيكل خلال 2019 بنسبة 31.6 في المائة، معوضا جميع خسائره في 2018 البالغة نحو 15.6 في المائة.

وبلغ سعر طن النيكل بنهاية عام 2019 نحو 14053 دولارا، مقابل 10678 دولارا بنهاية 2018، ومقابل 12653 دولارا للطن بنهاية 2017.

وكان أعلى مستوى وصله المعدن خلال العام الماضي 18843 دولارا في 2 سبتمبر 2019، مقابل 10533 دولارا للطن في 2 يناير 2019 كأدنى سعر وصله خلال العام.

وبلغت نسبة التذبذب في عام 2019 نحو 78.9 في المائة وهي أعلى نسبة تذبذب في أربعة أعوام، حيث بلغت في عام 2018 نحو 56.9 في المائة، وفي عام 2017 نحو 50.1 في المائة، وفي عام 2016 نحو 60.7 في المائة، أما في عام 2015 فبلغت 100.9 في المائة.

ويعد إغلاق عام 2019 البالغ 14053 دولارا للطن أعلى إغلاق سنوي منذ 2014 البالغ حينها نحو 15148 دولارا للطن.



البلاتين

سجل سعر معدن البلاتين أو "البلاتينيوم" خلال عام 2019 نموا نسبته 21.3 في المائة مقابل خسارة نسبتها 14.3 في المائة خلال 2018 ليغلق بنهية عام 2019 عند سعر 972 دولارا للأونصة كأعلى إغلاق سنوي منذ عام 2014 البالغ حينها 1209 دولارات للأونصة.

وكان المعدن قد أغلق بنهاية عام 2018 عند سعر 801 دولار وفي نهاية 2017 عند سعر 935 دولارا، وفي نهاية 2016 عند سعر 906 دولارات، وفي نهاية 2015 عند سعر 893 دولارا.

وفيما يخص أدنى وأعلى سعر وصله خلال 2019 فقد بلغ أعلى سعر في يوم 5 سبتمبر 2019 عند 1001 دولار للأونصة، وأدنى سعر عند 781 دولارا للأونصة في تاريخ 14 فبراير 2019.

وبلغت نسبة التذبذب في عام 2019 نحو 28.2 في المائة مقارنة بـ36.7 في المائة في 2018 ومقارنة بـ20.1 في المائة في 2017 ومقارنة بـ47.8 في المائة في 2016.

وفيما يتعلق بأدائه خلال عشرة أعوام "من نهاية 2010 حتى نهاية 2019" فقد سجل تراجعا نسبته 83 في المائة حيث أغلق في نهاية عام 2010 عند سعر 1775 دولارا للأونصة كأعلى إغلاق خلال الفترة.



الذهب

أغلق سعر الذهب بنهاية عام 2019 عند 1520 دولارا للأونصة، الذي يعد أعلى إغلاق في سبعة أعوام أي منذ عام 2012، الذي أغلق بنهايته عند 1675 دولارا للأونصة.

وأنهى عام 2019 على نمو نسبته 15.8 في المائة، معوضا خسائر عام 2018 البالغة نحو 3.7 في المائة، حيث أغلق بنهاية عام 2018 عند سعر 1313 دولارا للأونصة، وبنهاية 2017 أغلق عند سعر 1363 دولارا للأونصة.

وفيما يتعلق بأدائه خلال عشرة أعوام فقد سجل نموا نسبته 6.5 في المائة ما يعادل 99 دولارا للأونصة حيث أغلق بنهاية 2010 عند سعر 1421 دولارا للأونصة.

ووصل سعر المعدن الأصفر في 4 سبتمبر 2019 أعلى سعر حيث بلغ 1566 دولارا للأونصة مقابل أدنى سعر في تاريخ 21 يناير 2019 عند مستوى 1276 دولارا للأونصة لتبلغ نسبة التذبذب العام الماضي نحو 22.7 في المائة مقارنة بـ18.2 في المائة خلال 2018 مقارنة بـ21.5 في المائة في 2017 ومقارنة بـ30.2 في المائة في 2016.



الفضة

أغلق سعر الفضة بنهاية عام 2019 عند سعر 17.9 دولار للأونصة، حيث يعد أعلى أغلاق منذ عام 2013 البالغ نحو 19.34 دولار للأونصة.

وأنهت الفضة عام 2019 على ارتفاع نسبته 13.3 في المائة معوضة جميع خسائر عام 2018 البالغة نحو 7.4 في المائة حيث أغلقت بنهاية عام 2018 عند 15.8 دولار للأونصة وفي نهاية عام 2017 أغلقت عند سعر 17.06 دولار للأونصة.

وفيما يخص أعلى سعر وأدنى سعر في 2019 فقد سجلت خلال تداولات يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر أعلى سعر لها عند 19.75 دولار للأونصة، في حين سجلت أدنى سعر لها في 28 مايو 2019 وقد بلغ حينها نحو 14.35 دولار.

وبلغت نسبة التذبذب في 2019 نحو 37.6 في المائة مقارنة بـ30.1 في المائة في 2018 ومقارنة بـ23.0 في المائة في 2017 ومقارنة بـ54.7 في المائة في 2016.

وعلى صعيد أدائها خلال عشرة أعوام ما زالت مسجلة تراجعا حادا في سعر الأونصة إذ كانت تبلغ نحو 30.91 دولار بنهاية 2010 مقارنة بـ17.9 دولار للأونصة في نهاية 2019 بتراجع نسبته 72.7 في المائة.



النحاس

قلص معدن النحاس خلال عام 2019 جزءا من خسائره التي مني بها في عام 2018 إذ ارتفع بنسبة 3.1 في المائة ما يعادل 188 دولارا مقابل تراجع نسبته 17.5 في المائة ما يعادل 1271 دولارا في 2018.

وأغلق المعدن في نهاية 2019 عند سعر 6169 دولارا للرطل مقابل 5981 دولارا للرطل في نهاية 2018 ومقابل 7252 دولارا للرطل في نهاية عام 2017.

وسجل النحاس أعلى سعر له في 2019 في تاريخ 17 أبريل 2019 عند سعر 6608 دولارات للرطل، مقابل أدنى سعر له سجله في 3 سبتمبر 2019 عند سعر 5519 دولارا للرطل.

وبلغت نسبة التذبذب السنوية في 2019 نحو 19.7 في المائة مقابل 27.2 في 2018 و34.1 في المائة في 2017 و40.0 في المائة في 2016.

أما أداؤه خلال عشرة أعوام فقد سجل خسائر نسبتها 56.3 في المائة ما يعادل 3475 دولارا للرطل حيث كان قد أغلق في نهاية عام 2010 عند سعر 9644 دولارا للرطل.



الألمنيوم

سجل سعر الألمنيوم خسائر للعام الثاني على التوالي حيث بلغت خسائره في 2019 نحو 1 في المائة ما يعادل 18 دولارا بينما كانت خسائره خلال 2018 قد بلغت 19.3 في المائة ما يعادل 436 دولارا ليبلغ إجمالي خسائره خلال العامين الماضيين نحو 20.3 في المائة ما يعادل 454 دولارا.

وأغلق المعدن في نهاية عام 2019 عند سعر 1805 دولارات للطن مقابل 1823 دولارا للطن بنهاية 2018 و2258 دولارا للطن في نهاية 2017 و1694 دولارا للطن في نهاية 2016.

وأعلى سعر سجلة الألمنيوم في 19 مارس 2019 عند 1936 دولارا للطن وأدنى سعر سجله في 3 أكتوبر 2019 عند سعر 1690 دولارا للطن.



الرصاص

تراجع سعر معدن الرصاص خلال عام 2019 بنسبة 5.4 في المائة ما يعادل 111 دولارا مقابل خسائر سجلها في 2018 بنسبة 18.6 في المائة ما يعادل 464 دولارا ليبلغ إجمالي خسائره في العامين الماضيين نحو 24 في المائة ما يعادل 574 دولارا.

وأغلق بنهاية عام 2019 عند سعر 1922 دولارا للطن كأدنى مستوى منذ عام 2015 مقارنة بـ2033 دولارا للطن بنهاية 2018 مقارنة بـ2496 دولارا للطن بنهاية 2017.

وفيما يخص أداءه في عشرة أعوام فقد سجل تراجعا نسبته 25 في المائة ما يعادل 641 دولارا للطن حيث أغلق بنهاية 2010 عند سعر 2563 دولارا للطن.



الزنك

تراجع سعر معدن الزنك خلال عام 2019 بنسبة 7.0 في المائة ما يعادل 171 دولارا مقابل خسائر سجلها في 2018 بنسبة 26.2 في المائة ما يعادل 867 دولارا ليبلغ إجمالي خسائره في العامين الماضيين نحو 33.1 في المائة ما يعادل 1038 دولارا.

وأغلق المعدن بنهاية عام 2019 عند سعر 2276 دولارا للطن مقارنة بـ2446 دولارا للطن بنهاية 2018 مقارنة بـ3313 دولارا للطن بنهاية 2017.

وفيما يخص أداءه في عشرة أعوام فقد سجل تراجعا نسبته 7.0 في المائة ما يعادل 171 دولارا للطن حيث أغلق بنهاية 2010 عند سعر 2447 دولارا للطن.



القصدير

فقد سعر معدن القصدير 11.8 في المائة من قيمته خلال عام 2019 لينهي عامه الثالث على التوالي بخسارة، حيث تراجع في 2018 نحو 2.6 في المائة وفي عام 2017 تراجع بنحو 5.1 في المائة.

وبلغ إجمالي خسائر الأعوام الثلاثة للمعدن نحو 19.5 في المائة ما يعادل 3878 دولارا للطن.

وأغلق المعدن بنهاية 2019 عند سعر 17148 دولارا للطن مقارنة بـ19435 دولارا للطن بنهاية 2018، وفي نهاية 2017 أغلق عند سعر 19950 دولارا للطن. وفي نهاية 2016 أغلق عند سعر 21025 دولارا للطن.

وفيما يخص أداءه في عشرة أعوام فقد سجل خسارة قيمتها نحو 9785 دولارا للطن نسبتها نحو 36.3 في المائة حيث أغلق في نهاية 2010 عند سعر 26932 دولارا للطن.