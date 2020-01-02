هل يصبح رأس المال الخاص «مشكلة البيزو» الجديدة؟

يحكى أن المكسيك في سالف العصر والأوان كانت فيها على ما يبدو شجرة أموال سحرية.

في سبعينيات القرن الماضي ربطت البلاد سعر البيزو بالدولار، لكن المصارف المكسيكية عرضت أسعار فائدة أعلى بكثير من المصارف الأمريكية. كان من غير المنطقي اقتراض الأموال ببساطة في الولايات المتحدة وإيداعها فيما وراء الحدود الجنوبية وكذلك إيداع العائدات الناجمة عنها. مع ذلك فعل بعضهم هذا الأمر.

سرعان ما أصبح السبب واضحا. في آب (أغسطس) 1976 تم فك ارتباط البيزو وفقدت العملة المكسيكية على الفور أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار. دفعت هذه الواقعة الاقتصاديين إلى صياغة تعبير "مشكلة البيزو" لوصف الحالة التي تحدث عندما يؤدي توقع بعض الصدمات غير المسبوقة، مثل عدم وجود مراجحة في أسعار الفائدة المكسيكية في السبعينيات، إلى نوع من الخلل الذي لا تفسره البيانات. الأسواق مليئة بمشكلات البيزو والاستراتيجيات والتداولات التي تبدو جذابة، لكنها تستند إلى بيانات فاسدة.

لكن إذا وسع أحدهم التعريف، يمكن المجادلة بأن الصناعة المالية مبنية على إيجاد مشكلات البيزو في البيانات التاريخية والترويج لذلك على أمل ـ صريح أو ضمني ـ أن يكون يوم الحساب بعيدا بدرجة كافية بحيث يمكن جمع أكوام من المال في غضون ذلك. بحسب أنتوني موريس، الرئيس العالمي للاستراتيجيات الكمية في "نومورا": "من الطبيعي البحث عن استراتيجية جيدة مستندة إلى بيانات تاريخية، لكن الأمر ينتهي بمشكلات البيزو".

انظر إلى نمو سوق السندات الأمريكية عالية المخاطر. تمكن مايكل ميلكين في ثمانينيات القرن الماضي من بناء شبكة من المستثمرين الراغبين في شراء سندات أكثر خطورة كانوا قد تجنبوها سابقا، معتمدا على بيانات أظهرت مدفوعات فائدة أعلى وأكثر من كافية بحيث تعوضهم عن ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد.

لكن وفقا لمارتي فريدمان، وهو محلل في هذا المجال، البيانات التي استخدمها ميلكين كانت تستند إلى سندات عالية المخاطر ومتينة نسبيا في عصر من التضخم الأسرع الذي جعل التخلف عن السداد أكثر ندرة، وليس السندات منخفضة الجودة التي أصبحت هي المعيار في الثمانينيات. بحلول عام 1989 / 1990 كان هناك ما سماه "الكارثة الكبرى" في السوق، مع خسائر أكبر بكثير مما تشير إليه البيانات التاريخية.

لعل المثال الأكثر شهرة لمشكلة البيزو هو عدد الديون المدعومة بالعقارات في قلب الأزمة المالية التي افترضت أن أسعار المنازل في الولايات المتحدة لا يمكن أن تنخفض في جميع أنحاء البلاد - فقط لأن البيانات لم تعد إلى فترة الكساد. أيضا معايير الضمان المتآكلة تعني أن السوق المتضخمة كانت أكثر توترا مما تشير إليه البيانات التاريخية.

في الآونة الأخيرة كانت هناك تداولات "تقلبات قصيرة" في أوائل عام 2018. مع تخفيف البنوك المركزية سياستها لتعزيز النمو الاقتصادي في أعقاب الأزمة، يمكن للمستثمرين تقديم تأمين بيع ضد الاضطرابات - أو "تداول ذو تقلبات قصيرة المدى" في لغة المتداول. شجعهم على ذلك بيانات أظهرت أن هذا يجلب المال منذ ولادة مؤشر التقلبات Vix في عام 1993، حتى مع حالات التراجع الوحشية الدورية.

لكن البيانات التاريخية لم تتضمن حادثة "الإثنين الأسود" عام 1987، ولم تأخذ في الحسبان كيف أصبحت التداولات مكتظة. في شباط (فبراير) 2018 تهاوى تداول التقلبات القصيرة، ما تسبب في أحد أسرع حالات التصحيح في سوق الأسهم الأمريكية على الإطلاق.

بالطبع، في بعض الأحيان حتى البيانات طويلة المدى يمكن أن تحجب المآزق المحتملة. قضى الاقتصاديون جوزيف ماير، وكارمن راينهارت، وكريستوف تريبش سنوات في تجميع قاعدة بيانات ملحمية عن أداء سندات الأسواق الناشئة منذ معركة ووترلو، التي كشفت عن متوسط عوائد حقيقية بلغ 7 في المائة على مدار القرنين الماضيين ،على الرغم من ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد. هذا أكثر بكثير من سندات الدول المتقدمة، وليس بعيدا عن عوائد الأسهم على المدى الطويل.

المشكلة هي أن مثل هذه المعدلات الممتدة لفترات طويلة يمكن أن تحجب بعض العقود الزمنية الفظيعة. بول سامويلسون، الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، سخر ذات مرة من فكرة أن الأسهم ستكون على الدوام فائزا طويل الأجل من خلال الإشارة إلى أن المستثمرين في روسيا القيصرية عام 1913 بالكاد تمتعوا بتقاعد وفير.

السؤال المطروح هو ما إذا كانت هناك أي مشكلات رئيسية واضحة في البيزو تدور حول النظام المالي. لحسن الحظ في هذه الأيام هناك وعي أكبر بمخاطر تغذية البيانات في أنموذج وافتراض أن النتائج غير قابلة للتغيير. لكن هناك مرشح واحد واضح قد تحجب فيه البيانات التاريخية الجذابة حقيقة غامضة حاليا.

رأس المال الخاص - المصطلح الذي يشمل الأسهم الخاصة، ورأس المال المغامر، والبنية التحتية، والعقارات غير المدرجة، والقروض غير المتداولة - هو فئة الأصول التي تلقى إقبالا من المستثمرين المؤسسيين حاليا. لقد وقعوا في غرام سجله من العائدات التي تفوقت على السوق، إلى جانب تقلباته الضعيفة بفضل القواعد المحاسبية الأكثر تساهلا.

لكن كل ذلك كان في بيئة مختلفة تماما. المبلغ الضئيل من الأموال التي تتدفق الآن سيؤدي حتما إلى عوائد باهتة - وربما مشكلة بيزو أخرى تكون مثار سخرية الاقتصاديين في المستقبل.