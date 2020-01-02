2019 .. العام الأسوأ ماليا في ذاكرة «إنفيسكو»

أثناء حديثه أمام جمهور من مئات المحترفين في مجال الاستثمار في نيويورك هذا الخريف، رسم مارتن فلاناجان، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيسكو، صورة قاتمة عن صناعته.

قال الرئيس الصريح لواحدة من أكبر شركات إدارة الأموال في العالم: "نحن نخوض تغييرا يحدث مرة كل جيل. كل عميل نتعامل معه في جميع أنحاء العالم يستخدم شركات إدارة الأموال أقل وأقل ... هذا ما يغير المشهد كما لم نشهده من قبل".

كان فلاناجان يشير إلى الضغط على شركات الإدارة الفعالة لخفض التكاليف في عصر من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية والصناديق السلبية الرخيصة، وهي ضغوط تجبر عديدا من اللاعبين، على إعادة تقييم كيفية التنافس بشكل أساسي.

ما يعقد هذه التحديات هو مشكلات شركة إنفيسكو: الدمج المؤلم لعملية الاستحواذ ضخمة لشركة أوبنهايمر Oppenheimer Funds القائمة في نيويورك مقابل 5.7 مليار دولار، والعملاء الذين ينسحبون من واحدة من استراتيجياتها الاستثمارية الرئيسة وفرع بريطانيا، الذي يعاني ارتباطا مع نجمها منتقي الأسهم السابق، نيل وودفورد.

انخفض سعر سهم إنفيسكو بنسبة تزيد على 50 في المائة منذ بداية العام الماضي، وعلى الرغم من الارتفاع في الأشهر القليلة الأولى من عام 2019، إلا أنه ارتفع ليصبح نحو 18 دولارا فقط، مستواه في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي.

بدأ الضغط يزيد على فلاناجان، الذي يقود شركة إدارة الأموال التي تبلغ رسملتها 1.2 تريليون دولار، في أتلانتا منذ أكثر من 14 عاما.

محاولاته لعزل شركة إنفيسكو عن هذه الضغوط الزلزالية، كانت توسيع الأعمال إلى عدد أكبر من الأسواق وتقديم مجموعة أوسع من المنتجات.

إلا أن هذه الخطوات بما في ذلك صفقة شركة أوبنهايمر، التي تم إنجازها هذا العام وضعت شركة إنفيسكو في قلب عاصفة مثالية وجعلتها شركة إدارة الأموال الأسوأ مبيعا على مستوى العالم هذا العام.

نزفت صناديق المجموعة أكثر من مليار دولار أسبوعيا خلال الشهورالـ12 الماضية.

قال سيتفن بيجار، المحلل في وكالة آرجوس للأبحاث: "لن تمنحهم السوق سوى مساحة محدودة للمناورة بعد الاستحواذ على شركة أوبنهايمر. سيرغبون في رؤية بعض الفوائد الملموسة قريبا".

في الأعوام الأخيرة، نقل فلاناجان الأعمال، التي كانت مبنية على عمليات الاستحواذ في الثمانينيات والتسعينيات على شركات الإدارة الفعالة الناجحة، نحو المنتجات السلبية الأرخص بشكل متزايد.

وتشكل هذه الآن ربع إجمالي أصول المجموعة، بارتفاع من 17 في المائة فقط قبل ثلاثة أعوام.

قبل ثلاثة أعوام، اشترت إنفيسكو شركتين من شركات الصناديق التي يتم تداولها في البورصة، شركة سورس Source وفرع من شركة جوجنهايم Guggenheim Investments اللتين جلبتا ما مجموعه 54 مليار دولار من الأصول. وشركة أوبنهايمر هذا العام أضافت نحو 300 مليار دولار من أصول العملاء، ما جعل إجمالي المجموعة يصل إلى 1.2 تريليون دولار عند إبرام الصفقة في أيار (مايو) الماضي.

في سوق تفضل بشكل متزايد اللاعبين كبار الحجم أو الشركات المختصة البارعة، فإن زيادة الحجم تبدو ذات منطق استراتيجي، لكن دمج شركة أوبنهايمر لم يكن بالأمر السهل.

الشركة المجتمعة تخلصت من 1,300 وظيفة، ما ساعد المجموعة على خفض تكاليف نحو 501 مليون دولار، وذلك وفقا لنتائج أرباحها في الربع الثالث، لتتجاوز هدف فلاناجان البالغ 475 مليون دولار، الذي كان قد كرره في المكالمات الربعية مع المحللين طوال العام.

مع ذلك، تسببت عملية الدمج أيضا في توتر داخلي، ودفعت العملاء إلى الفرار بسبب احتمال حدوث اضطراب.

بلغت التخفيضات في عدد الموظفين 12 في المائة من القوة العاملة المجتمعة، وذلك وفقا لإجمالي عدد الموظفين في نهاية عام 2018، وشملت مكتب دنفر الذي يضم 850 شخصا كان يركز على المهام الإدارية.

تجنبت شركة إنفيسكو إقالة مديري المحافظ، الذين يمكن أن تؤدي مغادرتهم إلى التحذير بالخطر بالنسبة إلى المستثمرين ومجموعات مثل مورنينجستار، التي تخصص تصنيفات الصناديق.

التخفيضات الكبيرة في الوظائف عادة ما تؤدي إلى سحب العملاء أموالهم خوفا من تعطيل العمل، خاصة عندما تتركز على أدوار الدعم والمبيعات.

الاندماج لم يمنع المجموعة الموسعة من خسارة الأصول، فقد عانت التدفقات الخارجة الصافية المستمرة طوال العام، بما في ذلك تدفق 7.8 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وذلك وفقا لتقديرات مجموعة سيتي.

هذه التدفقات "أعمق بكثير" مما كان متوقعا، وذلك وفقا لبيلكاتز، المحلل في مجموعة سيتي.

منذ إعلان صفقة أوبنهايمر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عانت المجموعة تدفقات خارجة صافية بمقدار 62 مليار دولار باستثناء الصناديق التي يتم تداولها في البورصة، وذلك وفقا لشركة مورنينجستار وهي أكبر خسارة للأعمال على الإطلاق لأي شركة لإدارة للأموال على مستوى العالم.

التدفقات الخارجة فرضت ضغطا جديدا على فرع التوزيع التابع للمجموعة بعد أن أشار فلاناجان مرارا وتكرارا إلى فريق مبيعات شركة أوبنهايمر بأنه جوهرة ثمينة منذ الإعلان عن الصفقة أول مرة العام الماضي.

قال أحد كبار الموظفين، "على جانب التوزيع في الولايات المتحدة، الوضع أسوأ مما كان متوقعا؛ حيث كانت هناك تدفقات خارجة أكثر من المتوقع".

وقال إن الأداء الضعيف لأسهم إنفيسكو أثر في معنويات التنفيذيين.

وأضاف: "الوضع لا يبدو جيدا للغاية. عندما يكون لديك سعر سهم انخفض إلى النصف، هذا يقلل مرونة الشركة على النمو"، على سبيل المثال من خلال مزيد من عمليات الاستحواذ أو حتى تحفيز الموظفين للحصول على تعويض قائم على الأسهم.

أضاف أنه على الرغم من التحديات في الولايات المتحدة، إلا أن الأعمال في بريطانيا تواجه ضغطا أكبر بسبب الأداء الضعيف في صناديقها.

قال مسؤول تنفيذي سابق في شركة إنفيسكو، قضى نحو 20 عاما في أعمال الشركة في بريطانيا، إن التحديات الحالية التي تواجهها من دمج شركة أوبنهايمر تذكرنا بمشكلاتها الصعبة عندما استحوذت على شركة بربتشوال القائمة في هنلي أون تايمز عام 2000.

وقال المسؤول التنفيذي السابق، الذي رفض الكشف عن اسمه: "أول عامين أو ثلاثة أعوام بعد دخول الأمريكيين كانت صراعا حقيقيا. لم تبدأ الأمور بالتحسن مرة أخرى إلا عام 2003".

ما يصل إلى 40 في المائة من موظفي شركة بربتشوال تركوا العمل في الأعوام القليلة الأولى تحت إدارة شركة إنفيسكو، بما في ذلك المدير النجم ستيفن ويتاكر، ما دفع المستشارين إلى إزالة صناديق الشركة من قوائم المنتجات الأفضل مبيعا.

الشركة حققت نجاحا كبيرا، خاصة بسبب شعبية صناديق الدخل والدخل المرتفع لوودفورد.

عندما غادر وودفورد الشركة عام 2014 لإنشاء شركته الخاصة، عانت شركة إنفيسكو تدفقات خارجة كبيرة مرة أخرى، حيث حول كثير من العملاء منذ فترة طويلة أموالهم إلى الشركة الجديدة.

ربيب وودفورد، مارك بارنيت، تولى إدارة صناديقه وأصبح رئيس قسم الأسهم في شركة إنفيسكو في بريطانيا.

سقوط وودفورد العجيب هذا العام كان تجربة غير مريحة لزملائه السابقين في شركة هنلي، خاصة بارنيت، بسبب حيازاتهم المماثلة من أسهم الشركات غير المدرجة التي من الصعب بيعها، مصدر سقوط وودفورد من الحظوة.

اضطر بارنيت إلى الاعتذار إلى المستثمرين الشهر الماضي على الأداء الضعيف لصناديقه، في أعقاب عمليات انسحاب مكثفة للمستثمرين وتحذير من شركة مورنينج ستار التصنيف المؤثرة بشأن مستوى السيولة في محافظه الاستثمارية.

أضافت شركة إنفيسكو في وقت لاحق مديرا آخرا لصناديقها في بريطانيا مارتن ووكر، كرئيس مشارك لأعمال الأسهم في بريطانيا مع بارنيت في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن مغادرة العملاء.

عانى بارنيت مزيدا من العار هذا الشهر بعد إقالته من منصب مدير صندوق أدنبره الاستثماري بقيمة 1.3 مليار جنيه، بعد أن حدد مجلس الصندوق المدرج انتقاء بارنيت للأسهم بأنه السبب الرئيس وراء أدائه الضعيف.

مكتب شركة إنفيسكو في هنلي اضطرب أيضا من نفور المستثمرين البريطانيين من صناديق العائد المطلق، وهي منتجات أثبتت شعبيتها بعد الأزمة المالية كوسيلة للحماية من الخسائر، باستخدام تقنيات الاستثمار بالمشتقات المكلفة، لكنها فشلت في الوفاء بذلك الوعد.

انخفض سهم صندوق جلوبال تارجيتيدGlobal Targeted Returns في شركة إنفيسكو، وهو الآن الأكبر في السوق بعد تجاوز منتج جراس Gars من شركة ستاندرد لايف أبردين، بنحو الخمس في العام الماضي إلى 9.9 مليار جنيه، بعد أن عانى تدفقات خارجة بقيمة 2.5 مليار جنيه.

تشير الشركة إلى النجاحات في القارة الأوروبية والصين كأسباب للتفاؤل، فضلا عن عام قياسي من التدفقات الداخلة لصناديقها الأوروبية التي يتم تداولها في البورصة.

المشكلات في الولايات المتحدة وبريطانيا -أكبر سوقين لها- كان لها تأثير أكبر بكثير في صحة الشركة هذا العام.

كما تعاني أيضا مشكلة مألوفة لزميلاتها شركات إدارة الأصول العالمية الضخمة، في أن العملاء ينتقلون من الصناديق الفعالة ذات هامش الربح المرتفع إلى الصناديق الأرخص القائمة على المؤشرات.

في الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول (سبتمبر) الماضية، عانت شركة إنفيسكو تدفقات خارجة بلغت 15.7 مليار دولار من صناديقها الفعالة، التي تم تعويضها جزئيا بتدفقات داخلة بقيمة 4.6 مليار دولار إلى المنتجات السلبية.

على الرغم من التحديات، إلا أن المحللين أشاروا إلى تفاؤل حذر. ستة محللين من 19 محللا تتعقبهم وكالة بلومبيرج التي تغطي أسهم شركة إنفيسكو يعتقدون أنها ستحقق أداء متفوقا، مع واحد فقط يشير إلى أن الأسهم ستنخفض أكثر. قال دانييل فانون، المحلل في وكالة جيفريز، بعد إعلان أرباح الربع الثالث، إن خفض النفقات أكثر مما كان متوقعا بعد صفقة شركة أوبنهايمر أدى إلى تحسن التوقعات، لكننا بحاجة إلى استمرار ارتفاع إجمالي المبيعات، "إضافة إلى تحسين الأداء الاستثماري لتصبح أكثر ربحية".

يقول المسؤول التنفيذي السابق في شركة إنفيسكو إنها ناقلة عملاقة. من الصعب عليها تحويل الأداء الضعيف أكثر بكثير مما لو كانت شركة أصغر بكثير".