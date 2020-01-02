"بوينج" تفقد عرش صناعة الطائرات .. و"إيرباص" تقتنص الصدارة لأول مرة منذ 2011

أفادت مصادر بمطارات وجهات رصد أمس أن شركة إيرباص باتت أكبر مصنع للطائرات في العالم للمرة الأولى منذ 2011 بعد تسليم 863 طائرة في 2019، لتقتنص الصدارة من منافستها الأمريكية "بوينج"، التي تمر بمتاعب.

وبحسب "رويترز"، فقد كان تبادل المراتب بين العملاقين متوقعا، مع تواصل الأزمة المتعلقة بوقف تشغيل الطائرة 737 ماكس، التي تنتجها "بوينج" في 2020.

لكن الأرقام القياسية للشركة الأوروبية تلقي الضوء بشكل أكبر على المسافة التي يتعين على "بوينج" قطعها لاستعادة موقعها في السوق.

وعبأت "إيرباص"، التي أجبرتها مشكلات صناعية على خفض هدفها لتسليمات 2019 بين 2 و3 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، موارد إضافية حتى عشية العام الجديد لبلوغ 863 طائرة للعام، مقارنة بهدفها المعدل البالغ 860 طائرة.

وزادت التسليمات 7.9 في المائة من 800 طائرة في 2018، ورفضت "إيرباص" التعقيب على الأرقام، التي من المقرر أن تخضع لمراجعة قبل الانتهاء منها ونشرها.

ويتلقى مصنعو الطائرات أغلب إيراداتهم عند تسليم الطائرات- مطروحا منها أي مدفوعات سابقة- ولذا يحظى حجم التسليمات بمتابعة وثيقة من المستثمرين.

وكسرت حصيلة "إيرباص"، التي تضمنت نحو 640 طائرة أحادية الممر، الأرقام القياسية للقطاع بعد أن نقلت مواقع آلاف العمال وألغت إجازات للانتهاء من مخزون احتياطي من الطائرات شبه منتهية الصنع، التي تنتظر ضبط قمرات القيادة الخاصة بها.

وسلمت "بوينج" 345 طائرة أغلبها للمسافات الطويلة بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر)، أي أقل من نصف العدد البالغ 704 طائرات، الذي حققته في الفترة نفسها من 2018 عندما كان يجري تسليم ماكس بصورة طبيعية. وسلمت "بوينج" 806 طائرات في 2018 بأكمله.

وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن تحقق صناعة الطيران العالمية أرباحا صافية قدرها 29.3 مليار دولار في 2020، متفوقة على صافي الربح المتوقع في 2019 عند 25.9 مليار دولار بعد عام مليء بالتحديات.

وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن يصل عدد المسافرين إلى 4.72 مليار راكب، بزيادة 4.0 في المائة من 4.54 مليار راكب في 2019، ومن المتوقع أن تسترد أطنان الشحن، التي تم نقلها إلى 62.4 مليون، وبزيادة قدرها 2.0 في المائة عن 61.2 مليون طن في 2019، وهو أدنى رقم منذ ثلاثة أعوام.

وأوضح الاتحاد أنه من المتوقع أن يكون متوسط ​​صافي الربح لكل مسافر 6.20 دولار في 2020 (5.70 دولار في 2019).

