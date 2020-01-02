"غصن" ينضم إلى قائمة المديرين المطلوبين حول العالم .. ويابانيون: خسر فرصة إثبات براءته

انضم كارلوس غصن، بهروبه المذهل من اليابان إلى لبنان، إلى قائمة المديرين التنفيذيين أو الحاليين للشركات الذين تواجههم طلبات تسليم دولية من دول أجنبية.

ونددت وسائل الإعلام اليابانية أمس بـ"الجبان" كارلوس غصن رجل الأعمال، الذي فر إلى لبنان بهدف تفادي محاكمته في اليابان

ونقلت "الفرنسية"، عن صحيفة يوميوري شيمبون أن "الهروب عمل جبان يهزأ من النظام القضائي الياباني" في وقت يواجه فيه غصن اتهامات بمخالفات مالية ينفيها جميعها.

وأضافت الصحيفة أن "غصن" وبمغادرته اليابان "خسر فرصة إثبات براءته والدفاع عن شرفه" لافتة إلى أن المحكمة ومحامي الدفاع عنه ومسؤولي الهجرة يتحملون بعض المسؤولية في هذه القضية.

من جانبها، ذكرت صحيفة طوكيو "شيمبون الليبرالية" أن تصرفات غصن جعلت من النظام القضائي الياباني مهزلة.

وكتبت الصحيفة أن "المتهم غصن يصر على أنه فر من الاضطهاد السياسي.. لكن السفر إلى الخارج من دون إذن مخالف لشروط الإفراج عنه بكفالة ويهزأ من النظام القضائي الياباني".

وأضافت أن "هناك احتمالا كبيرا بعدم إجراء المحاكمة وحجته بأنه يريد إثبات براءته هي الآن موضع شك"، ولفتت بعض وسائل الإعلام إلى أن قرار الإفراج عنه بكفالة، الذي عده بعضهم غير عادي آنذاك، يبدو الآن قرارا غير حكيم.

وأعرب المدعون آنذاك عن الخشية من احتمال مغادرته البلاد، نظرا لصلاته القوية، لكن غصن نفسه ذكر أنه يريد أن يمثل أمام المحكمة لإثبات براءته.

في ذلك الوقت، أوضح أحد محامي الدفاع عنه أن موكله وجه معروفا جدا وليس هناك أي احتمال في أن يغادر دون أن يرصده أحد.

أما صحيفة سانكي شيميون المحافظة، فأشارت إلى أن المدعين يعتقدون أن المحكمة خضعت "لضغط خارجي" بمنحه الكفالة وسط انتقادات واسعة النطاق في وسائل الإعلام اليابانية للنظام القضائي في اليابان، الذي يتيح تمديد التوقيف ولفترات طويلة.

في كانون الأول (ديسمبر) 2018 رفضت المحكمة طلب المدعين تمديد اعتقال غصن لعشرة أيام، في قرار مفاجئ، نظرا لأن التمديد عادة ما يحصل بشكل شبه تلقائي.

وأفرج عن غصن مرتين بكفالة، الأولى في آذار (مارس) والثانية بعد إعادة توقيفه في نيسان (أبريل)، وذكرت صحيفة سانكي أن "كل تلك القرارات نادرة من نوعها".

من جانبها، ذكرت صحيفة "ماينشيني شيبمبون" اليسارية نقلا عن مدعي بارز قوله "هذا ما تنبأنا به.. لقد دمر ذلك العمل المضني، الذي قام به المدعون" لجمع الأدلة في اليابان والخارج ضده.

وعبر مدير تنفيذي سابق في "نيسان" في تصريحات نقلتها أساهي شيمبون عن الخيبة إزاء تصرفات غصن، وكتبت الصحيفة نقلا عنه أن "رجل الأعمال، الذي أدار "نيسان" لأعوام عدة وكان معروفا دوليا تبين أن هذا النوع من الأشخاص. أصبت بالذهول. ليس لدي الكلمات للتعبير عن نفسي".

ويقع البيت الفخم، الذي عاش فيه كارلوس غصن خلال الأشهر السبعة الأخيرة، وربما يكون قد انطلق منه في هروبه الجريء من القضاء الياباني، في حي كثيف الأشجار بطوكيو لا يعير أغلب الناس فيه الغربيين أو السيارات الفارهة أدنى اهتمام.

ومع ذلك، يقول جيرانه إنه من المستحيل ألا يلاحظ سكان الحي واحدا من أشهر المديرين التنفيذيين في العالم أو السيارة السوداء، التي كانت تقف ساكنة فيما يبدو على مقربة كلما كان موجودا بالبيت.

وكانت تلك السيارة تذكرة شديدة الوضوح بالرقابة المفروضة على رئيس شركة نيسان موتور المعزول بعد إخلاء سبيله بكفالة لحين محاكمته عن اتهامات بمخالفات مالية.

وكان غصن قد ذكر أنه فر إلى لبنان هربا من النظام القضائي "الفاسد" في اليابان في خطوة مذهلة أثارت تساؤلات حول كيفية إفلات واحد من أبرز رجال الأعمال في العالم من السلطات، ولا سيما بعد أن سلم جوازات سفره بموجب شروط الكفالة.

وأشارت هانا تاكيدا (28 عاما) التي تعيش في شقة بالقرب من البيت الذي عاش فيه غصن منذ شهر أيار (مايو) الماضي أنها كانت تراه أحيانا يتمشى في الخارج مع إحدى بناته الثلاث، لافتة إلى أنه "كان شديد التكتم. وكنت أراه يتمشى مع ابنته".

ولا يبعد البيت الكبير متعدد الأدوار مسافة كبيرة عن حي روبونجي بوسط طوكيو في منطقة يقبل الدبلوماسيون وكبار التنفيذيين الغربيين على الإقامة فيها.

وللشرطة وجود في المنطقة بسبب قربها من سفارة واحدة على الأقل وسكن دبلوماسيين، وتقف أمام بيوت كثيرة سيارات غربية فارهة مثل بي.إم.دبليو ولاند روفر وبنتلي.

وتطل ثلاث كاميرات لاسلكية للمراقبة الأمنية من شرفة فوق مدخل البيت، وتقضي شروط الكفالة بتركيب كاميرات عند مدخل البيت.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على غصن في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2018 ووجهت له أربع تهم ينفيها كلها، ومن هذه الاتهامات إخفاء بعض دخله والإثراء من خلال مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط.

ويبدو مستبعدا الآن أن يمثل للمحاكمة في طوكيو، إذ لا توجد معاهدة لتسليم المجرمين بين اليابان ولبنان، ولم يتضح كيف تمكن غصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية من تدبير خروجه من اليابان، وأفاد مصدر مطلع بأنه دخل لبنان بصورة قانونية بجواز سفر فرنسي.

وتقول رواية جريئة بثتها قناة "إم.تي.في" التلفزيونية اللبنانية إن فرقة موسيقية وصلت إلى بيت غصن في طوكيو وقدمت حفلا ثم رصدت معداتها في صناديق، وكان غصن في إحداها، ثم نقل غصن إلى المطار ومنه إلى خارج البلاد بمساعدة فريق أمني خاص.

والواضح أن غصن كان تحت رقابة لصيقة، الأمر الذي جعل هروبه أكثر إثارة، وأشارت السلطات إلى أنها كان تراقب تحركاته واتصالاته وتقيدها لمنعه من الهرب أو العبث بالأدلة.

