أمريكا .. 100 مليار دولار قيمة سلع معادة في موسم الأعياد

من المتوقع أن يعيد المستهلكون الأمريكيون ما قيمته 100 مليار دولار من السلع غير المرغوب فيها، التي تم شراؤها في الفترة بين عيدي الشكر والكريسماس. هذا الرقم القياسي يعود إلى صعود التجارة الإلكترونية التي تسببت في ظاهرة السلع المعادة.

احتمال إرجاع السلع التي يتم شراؤها عبر الإنترنت يزيد ثلاث مرات تقريبا عن تلك الموجودة في المتاجر، ما يترك تجار التجزئة مع ملايين القطع ليفرزوها.

الملابس تمثل مشكلة خاصة لأن المتسوقين عبر الإنترنت، غير المتأكدين مما يشترونه بالضبط، يطلبون أشكالا عديدة من السلعة نفسها بأحجام وألوان مختلفة.

سوتشاريتا كودالي، مديرة تنفيذية سابقة في سلسلة متاجر ساكس Saks تعمل الآن مستشارة لدى شركة فوريسترForrester ، قالت: "يستخدم المتسوقون منازلهم وكأنها غرف تبديل ملابس"، مضيفة أن نحو نصف المشتريات من الملابس النسائية عادة ما يتم إرجاعها. وتكون المشكلة أسوأ في هذا الوقت من العام، لأن كثيرا من المشتريات عبارة عن هدايا.

حجم المشتريات المعادة يسكت أي هتاف احتفالي لتجار التجزئة في موسم العطلات هذا. "ديلويت" تتوقع أن تسجل مشتريات المستهلكين الأمريكيين خلال الفترة من تشرين الثاني (نوفمبر) إلى كانون الثاني (يناير) 1.1 تريليون دولار، بزيادة تراوح بين 4.5 و5 في المائة مقارنة بالعام السابق. في الوقت نفسه، تتوقع شركة التكنولوجيا للبيع بالتجزئة "أوبتورو" Optoro أن يرتفع إجمالي قيمة البضائع المعادة خلال الفترة نفسها أكثر من 6 في المائة إلى نحو 100 مليار دولار.

أضافت كودالي أن التكاليف المرتبطة بالسلع المعادة تساعد على تفسير لماذا تحقق التجارة الإلكترونية عادة هوامش ربح أقل من محال البيع بالتجزئة التقليدية، رغم الوفورات الكبيرة الناتجة عن قيمة الإيجار.

المسألة ليست فقط أن التكاليف التي يتحملها تاجر التجزئة مقابل عملية البيع الأصلية، من التسويق إلى خدمة العملاء، تضيع. البضائع التي كانت ستكون متاحة للشراء لولا ذلك تتم إزالتها من المخزونات، ما يؤدي إلى حدوث نقص.

قالت لاريسا سمرز، اختصاصية سابقة في قنوات البيع عبر الإنترنت في متجر بست باي Best Buy والآن مختصة في مجال التجارة الإلكترونية لدى "أوبتورو"، إن السلع يمكن أن تبقى في المستودعات لأسابيع.

أضافت أن تجار التجزئة يفتقرون عادة إلى النظم اللازمة للتعامل مع التحدي "شديد التعقيد" المتمثل في الخدمات اللوجستية العكسية. "عدد قليل جدا من الشركات مجهزة للتعامل مع هذا على نطاق واسع".

كل منتج يتم إرجاعه يحتاج عادة إلى التعامل معه بشكل فردي، ما يضيف إلى تكاليف اليد العاملة. أي مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المحمول، مثلا، يمكن أن يكون فيها ما هو مخدوش أو تنقصه أسلاك الكهرباء. هذا يتناقض مع السلع التي يتم إعدادها للبيع، المتشابهة جميعها، ما يسمح لتجار التجزئة بالتعامل معها بسرعة وكفاءة.

في الوقت الذي تصبح فيه الإلكترونيات جاهزة للبيع مرة أخرى، ربما تكون حلت محلها إصدارات أحدث. الملابس، بالمثل، ربما تصبح متخلفة عن الموضة.

"فوريستير" تقدر أن نصف المشتريات عبر الإنترنت التي تتم إعادتها تكون ذات "قيمة متبقية" ضئيلة أو تفقد قيمتها. وبحسب أندي مانتيس، رئيس الأعمال في شركة التحليل "1010 ديتا" 1010 data: "أي سلعة تكون في أقل من حالتها الأصلية يتعين على تاجر التجزئة بيعها بسعر مخفض".

بعض السلع تهدر تماما وتصبح في فئة النفايات. تقدر "أوبتورو" أن نحو خمسة مليارات رطل من البضائع المعادة، أي ما يعادل حمولة 5600 طائرة تقريبا من نوع 747، تذهب إلى مكب النفايات سنويا في الولايات المتحدة.

الصناعة تحاول أن تقاوم. قال ديفيد سوبي، المؤسس المشارك لشركة هابي ريترنز Happy Returns الناشئة في كاليفورنيا: "لوقت طويل كان الناس (في مجال البيع بالتجزئة) يأملون أن تختفي السلع المعادة. كان هناك إقرار، خاصة في العام الماضي، بأن هذا شيء يحتاج إلى معالجة".

إيمانا بأن الوقاية خير من العلاج، يحاول تجار التجزئة اعتماد أدوات أكثر تطورا لضمان شراء العملاء المقاس الصحيح منذ البداية. تطبيقات، مثل Sizer وMTailor، تسمح للمتسوقين باستخدام كاميرات هواتفهم الذكية للقياس بحيث تكون المشتريات أفضل ملاءمة.

مع ذلك، المسؤولون التنفيذيون يتقبلون إلى حد كبير أن معدل السلع المعادة المرتفع هو تكلفة حتمية لممارسة التجارة عبر الإنترنت، ويمتنعون عن تبني سياسات إرجاع صارمة للغاية نظرا لما تنطوي عليه من خطر تنفير المتسوقين.

قالت سمرز: "يمكن أن يكون العملاء الذين يعيدون البضائع كثيرا هم بعض من أفضل عملائك".

في الواقع، يشجع تجار التجزئة هذا الاتجاه بطرق عديدة. أعلنت شركة أمازون الشهر الماضي أن المستهلكين يمكنهم الآن إرجاع مجموعة أكبر من السلع، بما في ذلك الإلكترونيات ولوازم الحيوانات الأليفة وأدوات المطبخ، مجانا، بغض النظر عن السبب. في السابق كانت الملابس والأحذية وأغطية السرير فقط هي القابلة للإرجاع.

تتمثل إحدى طرق تخفيض التكاليف في تشجيع العملاء على إرجاع السلع في المتجر. فهذا يوفر رسوم الشحن ويسمح لتجار التجزئة بالاستفادة بشكل أفضل من وجودهم المادي.

"أمازون" قالت إنها وفرت 18 ألف موقع لإرجاع البضائع، بما في ذلك محال بيع الكتب وسلسلة "هول فودز" التابعة لها. كذلك أبرمت صفقة مع متجر كولز Kohl’s تتيح للعملاء إعادة السلع التي يشترونها من موقع "أمازون" إلى أي من منافذ البيع الـ1100 التابعة للمتجر وإعادتها إلى شركة التجزئة عبر الإنترنت مجانا.

في كثير من المواقع لا يحتاج العملاء إلى إعادة تغليف السلع - مطلوب فقط إظهار كود الاستجابة السريعة QR.

"هابي ريتيرنز" تدير شبكة مكونة من 700 "طاولة إرجاع"، حيث يمكن للعملاء تسليم السلع غير المرغوبة في أماكن مثل مراكز التسوق والمكتبات داخل الجامعات.

أولئك الذين يرجعون السلع غير المرغوب فيها في المتاجر قد يميلون أيضا إلى إجراء عمليات شراء أخرى أثناء وجودهم هناك.

قالت سلسلة متاجر كولز إن ترتيباتها مع "أمازون" أدت إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يدخلون متاجرها ومن المتوقع أن تعزز الدخل التشغيلي للعام بأكمله.

على الرغم من التكاليف المرتفعة للمشتريات المعادة يشعر تجار التجزئة بأنهم ملزمون بتلبية طلبات العملاء لجعل عملية الإعادة سهلة وواضحة قدر الإمكان.

يقول نيل سوندرز، المدير الإداري للبيع بالتجزئة في شركة جلوبال ديتا الاستشارية GlobalData: "المشكلة هي أنه في هذا النوع من البيئة التنافسية يتعين عليهم تسهيل الحياة. يتم تدريب المستهلك تقريبا على أن يكون مسرفا".

