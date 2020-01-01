فقاعة الديون والصفقة التجارية تعيدان رسم مشهد الاقتصاد العالمي في 2020

يمكن الجزم بدرجة كبيرة من الثقة بأن العالم يدخل 2020، وأغلب الآراء الاقتصادية تعده عاما آخر من عدم اليقين، وغياب الاستقرار الاقتصادي، وتواصل الصراعات التجارية المكتومة، والهزات الاقتصادية المؤثرة ربما يكون أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فهل يجب أن نشعر بالقلق إزاء العام الجديد؟

الشعور بالقلق لا ينفي أنه عندما يستقر غبار المعركة الاقتصادية، ويهدأ عنفوان الحرب التجارية، فإن بعضا سيخرج منتصرا، وهذا تحديدا جوهر الصراع الاقتصادي المتوقع خلال العام الجديد.

يرى مراقبون أن العام الحالي يحمل أوزار 2019 الاقتصادية، وتداعياتها على التجارة الدولية ومعدلات النمو والاستثمار، وحتى التوظيف ونسب التضخم، فالحرب التجارية بين واشنطن وبكين كانت العامل الرئيس المؤثر في مسار الاقتصاد الدولي في العام المنصرم، وستواصل تأثيرها على الأوضاع هذا العام أيضا.

وإذ تغيب جهود دولية حقيقية للتخلص من الأوزار الاقتصادية لعام 2019، عبر وضع حد نهائي للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، فإن أغلب الخبراء تحدوهم قناعة بأن من سيصرخ أولا في تلك الحرب سيصرخ للأبد، لأنه سيكون إعلانا مدويا لهزيمة أحد الطرفين الأساسيين في تشكيل المنظومة العالمية، بما يعنيه ذلك من انعكاسات على التوازن الاقتصادي الدولي.

وسيكون السؤال الأساسي المهيمن على مسار الاقتصاد العالمي في العام الجديد، الذي سيحدد مسيرة الاقتصاد الدولي لبضع سنين: هل سيضرب الركود آليات عمل النظام الاقتصادي العالمي في 2020؟

تقدر مؤسسة "إس آند بي جلوبال رايتنج" فرص حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي في العام الحالي بما يتراوح بين 25 و30 في المائة، بينما يقدر مؤشر "بلومبيرج" فرصة الركود الأمريكي بنحو 29 في المائة في غضون الـ12 شهرا المقبلة.

مع هذا، يبدو الدكتور آندروا دين أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة شيفيلد أقل تشاؤما تجاه مستقبل الاقتصاد العالمي في 2020.

ويوضح لـ "الاقتصادية"، أن "أغلب القناعات السائدة في منتصف 2019 كانت تشير إلى أن الركود الاقتصادي سيضرب الاقتصاد العالمي في الربع الأخير من العام، وسيمتد إلى عام 2020، وكانت مخاوف الركود عند أعلى مستوياتها، فأسعار سندات الخزانة متوسطة الأجل أقل من أسعار سندات الخزانة قصيرة الأجل، ما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون مخاطر مستقبلية مرتفعة.. صحيح أن الوضع الآن قلق لكنه أقل حدة".

ويستدرك آندروا دين قائلا، إن المشهد قد يتغير إلى الأحسن أو الأسوأ بناء على طبيعة الصفقة التجارية، التي سيتم التوصل إليها بين الصين والولايات المتحدة، إذ ستنعكس البيانات الاقتصادية الإجمالية للبلدين بقوة على الاقتصاد الكلي لهما، ومن ثم على الاقتصاد الكوني، وسينجم عن تلك الصفقة المقبلة تغييرات في السياسة النقدية الدولية في جميع أنحاء العالم.

حتى الآن تبدو توقعات النمو العالمي في العام الحالي مرتفعة بشكل طفيف، مقارنة بما تحقق في 2019، إذ تشير أغلب التقديرات إلى أن معدل النمو في 2020، ربما تبلغ 3.3 في المائة مقابل 3 في المائة فقط في 2019، وربما يعزز تلك التوقعات أن التجربة الاقتصادية تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة له تأثير إيجابي في الاقتصاد بعد عام من تطبيقه.

تعتقد إيفلين فايث الخبيرة الاستثمارية أن مخاطر حدوث ركود عالمي باتت منخفضة الآن، لكنها غير مستبعدة، وتشير إلى أن فرص الركود إذا تواصلت المعطيات الراهنة دون تغيير فستراوح في العام الحالي بين 10 و15 في المائة.

وتضيف لـ"الاقتصادية"، بأن "أرقام البطالة منخفضة، وتوقعات التضخم تتحسن، ورغم قلق المستثمرين العالميين من استمرار توتر العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إلا أنه من المستبعد أن تتفاقم أكثر من ذلك، كما أن العام الحالي عام الانتخابات الأمريكية، ولا يتوقع أن تسمح الإدارة الأمريكية بحدوث ركود في ذلك العام، لأن ذلك قد يغير المسار الانتخابي".

وتشير إيفلين إلى أن "عدم اليقين سيستمر دون أن يتفاقم إلى ركود، لأن التعريفات الجمركية لن تزداد ارتفاعا عما هي عليه الآن".

ويترافق الشعور العام بابتعاد الاقتصاد العالمي عن مخاطر الركود خلال العام الحالي، مع ظاهرتين بارزتين، فوفقا لتقديرات منتدى الاقتصاد العالمي سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي في آسيا الناتج المحلي الإجمالي لبقية دول العالم مجتمعة.

وبحلول 2030 من المتوقع أن تسهم القارة الصفراء بنحو 60 في المائة من النمو الدولي، وستكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ مسؤولة أيضا عن الأغلبية الساحقة أي نحو 90 في المائة من 2.4 مليار عضو جديد من الطبقة المتوسطة يدخلون إلى الاقتصاد العالمي.

ويعني هذا أن الجزء الأكبر من النمو في الأسواق الناشئة في الصين والهند وجميع أنحاء جنوب شرق آسيا، سيؤدي إلى مجموعة من القرارات الجديدة للشركات والحكومات والمنظمات غير الحكومية.

أما الظاهرة الثانية لأبرز الملامح الاقتصادية لعام 2020، فيشير إليها الدكتور لويس كيرك أستاذ النظم الاستثمارية في جامعة أدنبرة، ويقول لـ "الاقتصادية"، إن "2020 عام توطيد اقتصادي وليس انتعاشا كاملا، فسيكون هناك هدنة بدلا من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وسيتم إطلاق العنان لبعض النفقات الرأسمالية المكبوتة في خامس اقتصاد في العالم وأقصد هنا الاقتصاد البريطاني، وفي الأغلب سيتم خفض معدلات السيولة العالمية وخفض قيمة الدولار الأمريكي".

ويستدرك قائلا "العامل الرئيس، الذي سيبقي على القلق الاقتصادي الدولي يتمثل في عبء الديون، ومخاطر انفجار فقاعة الديون العالمية، والتحديات طويلة الأجل بين واشنطن وبكين، وتباطأ معدل نمو الاقتصاد الصيني، وهذا ينعكس بشدة على معدل نمو الاقتصاد العالمي".

ويعتقد الدكتور لويس كيرك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيظل ثابتا عند 3.1 في المائة في 2020، وسيظل النمو هشا وستكون الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل والمكسيك والهند وجنوب إفريقيا قاطرة النمو، خاصة مع توقع انخفاض معدلات التوسع الرأسمالي في الصين من 6.1 في المائة عام 2019 إلى 5.7 في المائة العام الحالي، وفي منطقة اليورو من 1.1 في المائة هذا العام إلى 0.9 في المائة في 2020، وفي اليابان من 1 في المائة إلى 0.2 في المائة.

وستتجه الأنظار في 2020 إلى القارة الأوروبية، وعلى الرغم من أن الاقتصادات الأكثر تقدما في القارة مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا ستشهد انتعاشا، إلا أنه في الغالب انتعاشا متواضعا، حيث سيرتفع النمو من 1.3 في المائة في 2019 إلى 1.5 في المائة في العام الجديد، وذلك على خلفية الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي، فالإنفاق الرأسمالي في آسيا ومستوى استهلاك السلع لدى الطبقة المتوسطة والفئات الغنية في الاقتصادات الآسيوية، سيؤثران بقوة في صادرات أوروبا ونموها، نظرا لأن آسيا تعد مصدرا كبيرا لاستهلاك السلع الرأسمالية ومعدات النقل.

ويشير الدكتور جورج مايكل أستاذ الاقتصاد الأوروبي في جامعة أكسفورد إلى أن الوضع في قطاع السيارات سيؤثر في النمو الأوروبي في 2020، ويضيف لـ"الاقتصادية"، أن "قطاع السيارات يلعب دورا محوريا في اقتصاد دول كبرى مثل ألمانيا، التي تعد أكبر اقتصاد أوروبي، وسيؤثر تشديد معايير الانبعاثات الغازية وتحول ثقة المستهلكين إلى السيارات الكهربائية على معدلات الطلب، لكن يلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك علامات مشجعة على تنامي الاستهلاك الصيني من السيارات، وهذا يمكن أن يتحول إلى رافعة للاقتصاد الأوروبي عام 2020".

لكن في المقابل، هناك مخاوف حقيقية من أن تراجع نمو الاقتصادات الأوروبية الناشئة من 3.7 في المائة عام 2019 إلى 3.1 في المائة عام 2020، نتيجة للتداعيات الناجمة عن تباطؤ الاقتصادات الأكثر تقدما في القارة.

وفي سياق الاقتصاد الأوروبي، تتجه الأنظار بشكل خاص للاقتصاد البريطاني، بعد أن بات أمر خروجه من الاتحاد الأوروبي محسوما، ويعتقد الخبراء أن التوسع المالي سيكون أكثر ترجيحا في بريطانيا في 2020.

إلا أن الدكتورة مارجريت راسل أستاذة الاقتصاد البريطاني في جامعة بروملي، ترى أن التوسع الرأسمالي عامل ضمن عوامل متعددة ستؤثر في مسار الاقتصاد البريطاني عام 2020.

وتضيف لـ"الاقتصادية"، أنه "عندما يكون الاقتصاد العالمي مريضا، فمن الطبيعي أن يكون اقتصاد المملكة المتحدة مصابا أيضا، وربما يسهم تراجع قيمة الاسترليني في إنعاش الصادرات البريطانية، رغم أن التكاليف الإنتاجية لا تزال مرتفعة في بريطانيا، مقارنة بمنافسيها الدوليين، خاصة في أوروبا".

وتتوقع مارجريت أن يشهد القطاع العقاري في المملكة المتحدة تراجعا خلال 2020، وأن يرتفع معدل التضخم إلى 4 في المائة، وربما يتجاوز ذلك إذا واصل الاسترليني الهبوط.

ويعتقد بعضهم أن ذلك الوضع سيدفع برئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أن يكون أكثر حرصا على سرعة التوقيع على عدد من اتفاقيات التجارة الحرة، وإذا كان من المستبعد أن يفلح في تحقيق ذلك عام 2020، إلا أنه من المرجح أن يتم وضع أساسات تلك الاتفاقيات هذا العام.

وتظهر التوقعات الراهنة بين الخبراء بشأن الأوضاع الاقتصادية في 2020، وجود تباين بين فريق المتفائلين وبين مجموعة الخبراء التحليليين في بنك مورجان ستانلي، الذين يعتقدون أن تهدئة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي للأمام في الربع الأول من العام الجاري، إلا أن الخبراء الأكثر واقعية يشيرون إلى أن تخفيف التوترات التجارية، التي يعدونها العامل الأساسي للركود العالمي، ستقلل من حالة عدم اليقين في الأعمال وتجعل الحوافز السياسية أكثر فاعلية، وهو ما يمكن أن تظهر نتائجه في الربع الأخير من العام الحالي.

ومن الواضح أن تطورات السياسة المالية ستحتل مكانا مركزيا خلال 2020، فمتوسط سعر الفائدة العالمي سيبلغ أدنى مستوى له في سبعة أعوام في شهر آذار (مارس) المقبل، ما يوحي بوجود أرضية خصبة للشركات الدولية، التي تعاني صعوبات مالية حاليا جراء زيادة عمليات الاقتراض في 2019 لمزيد من التوسع الرأسمالي.

ويحذر بيتير بيرس الخبير الاستثماري من مغبة هذا الاتجاه ويعد أنه قد يحل مشكلة راهنة، لكنه سيفاقم من حدة الأوضاع الاقتصادية مستقبلا.

ويقول لـ"الاقتصادية"، إن انخفاض أسعار الفائدة العالمية سيدفع بالاقتصادات الناشئة وربما الاقتصاد الصيني تحديدا، إلى زيادة معدلات الإقراض للقطاع الخاص بهدف التوسع، وسيفاقم ذلك من حدة مشكلة الدين العالمي، وإذا أخذنا الدورة الاقتصادية في الاعتبار من جانب، والدور المتنامي للاقتصادات الناشئة من جانب آخر، فإن تفاقم مشكلة الدين وعبء الدين يمكن أن يحدث هزة اقتصادية ضخمة ليس بالضرورة في 2020، ولكن في 2021، وربما يكون العام الحالي رأس الإبرة التي ستفجر فقاعة الدين العالمي.

لكن، مقابل القلق من أزمة الديون العالمية ومخاوف تفاقمها في العام الحالي، يبدو الوضع أكثر ارتياحا وإشراقا فيما يتعلق بوضع أسواق الأسهم في 2020، إذ تختفي تماما مشاعر القلق لدى المحللين الماليين في بورصة لندن ويحل محلها شعور بالتفاؤل.

ويقول لـ "الاقتصادية"، ريتشارد سميث المحلل المالي في بورصة لندن، "سجلت المؤشرات الرئيسة للبورصات العالمية ارتفاعا قياسيا بنهاية 2019، وبدت سوق الأسهم في حالة تأهب لمزيد من الصعود في 2020، وهناك مراهنات قوية من قبل المضاربين على الاستثمار في الأعمال التجارية وأرباح الشركات واقتصادات الأسواق الناشئة، وستواصل أسهم التكنولوجيا مثل "آبل" في قيادة السوق العالمية للأسهم، مدعومة بالهدوء الراهن على جبهة الحرب التجارية بين ترمب والصينيين".

ويحذر سميث: "عدم وضوح شروط الصفقة الصينية- الأمريكية لوقف الحرب التجارية، قد يترك مجالا مخيبا للآمال في توقعات سوق الأوراق المالية 2020، ولكن يبدو حتى الآن أن عوامل الجذب لأعلى في سوق الأسهم، أكثر قوة من عوامل الضغط على مستويات الأسعار".

من جهة أخرى، تعد سوق العملات الافتراضية أو المشفرة أحد التطورات الاقتصادية المهمة، التي ستتركز عليها الأنظار في 2020، وإذا كانت المضاربة ستتواصل في هذه السوق، فإن أغلب التقديرات تشير إلى احتمال تراجع أسعار بيتكوين، وهي العملة الرئيسة في سوق العملات المشفرة حاليا إلى النصف بحلول أيار (مايو) المقبل، وهو ما قد ينعكس على تعدين العملة، ويؤدي إلى انخفاض المعروض، ما قد يسهم في ارتفاع الأسعار خلال النصف الثاني من العام الحالي.

ويعتقد روبن ستانلي، الخبير المالي في بورصة لندن، أن النصف الثاني من 2020 ربما يشهد تغيرات في أسواق العملات المشفرة، مع دخول عملة ليبرا التابعة لموقع فيسبوك إلى الأسواق، والمتوقع أن تكون متاحة في صيف 2020، فقاعدة المستخدمين المحتملة قد تبلغ 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة فقط، إذ إن عديدا من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لم يتعاملوا مع العملات المشفرة من قبل، لكنه يشير إلى عوامل أخرى قد تؤثر في مسار العملات المشفرة العام الحالي.

ويوضح لـ"الاقتصادية"، أن "الموقف الرسمي للحكومات والسائد حتى الآن يربك المشهد إلى حد كبير، فالعام الماضي كشف عن وعي متزايد لدى البنوك المركزية بأهمية دخول سوق العملات المشفرة، وعديد من البنوك المركزية الكبرى مثل الفيدرالي الأمريكي والمركزي الصيني يدرسون بجدية إمكانية أن يتحولوا إلى لاعبين رئيسين في هذه السوق، لكن الجدل يتعلق باللوائح التنظيمية وهذا الجدل سيزداد صخبا هذا العام، حتى يتضح موقف البنوك المركزية، فإن التقلبات ستتواصل في سوق العملات المشفرة".

مع هذا، فإن أغلب التقديرات تشير إلى أن سوق العملات المشفرة ستواصل النمو في 2020، والمرجح أن يظهر مزيد من تلك العملات، وأن يختفي بعض العملات، لكن النقطة المحورية، التي سيسعى اللاعبون الرئيسون في هذه السوق للبرهنة عليها خلال 2020، ستتركز على أن العملات الافتراضية أثبتت جدواها، وأنها لن تختفي من الأسواق، كما كان يتوقع خصومها.

